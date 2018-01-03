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اقتصاد وأسواق
الغضبان: جاري إنشاء أكبر سوق للأسماك ببورسعيد
الأربعاء 03 يناير 2018 04:48 م
الغضبان محافظ بورسعيد
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الغضبان محافظ بورسعيد
أمانى العزازي
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جاري إنشاء أكبر سوق نموذجي للأسماك على أعلى مستوي يضاهى كبري أسواق الأسماك العالمية، وذلك بمنطقة القنال الداخلى.
وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال إنشاء سوق الأسماك، إلى أنه سيقام على مساحة 15 ألف و423 متر، وسيضم 82 محل قطاعي بمساحة 20 متر، و104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 متر، وسيضم عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية.
ولفت محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم إنشاء سوق الخضروات ومسجد كبير بمنطقة القنال الداخلي، مشددا على مسئولي الحي بإزالة كافة الاشغالات بالمنطقة خاصة بمحيط السوق.
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