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استثمار
وزيرة التخطيط تهنئ الحصري بمنصبه الجديد
الأربعاء 03 يناير 2018 04:21 م
دكتورة هالة السعيد
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دكتورة هالة السعيد
المال خاص
تقدمت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتهنئة د. طارق الحصري، مستشار الوزارة للتطوير المؤسسي، على المنصب الذي تم تكليفه به، كوكيل للمعهد الدولي للنقل واللوجيستيات، متمنية له التوفيق في منصبه الجديد.
وقالت "السعيد" إن د.طارق الحصري من أفضل الشخصيات التي عملت معها، وهو مكسب لأي مكان، وكنا نتمنى استمراره، لكننا لن نقف في وجه طموحه المهني، وقد أكد لنا أنه سيكون دائم الصله بالوزارة، وسيستمر في القيام بدوره الوطني وتقديم المساعدة والعون في أي وقت نحتاجه فيه.
وأضافت "السعيد": سنحدد مع الحصري موعدًا لحفل تكريمه، والذي سيليق بالدور الكبير الذي قام به بالوزارة في فترة وجوده.
وأضاف أنه يعتز كثيرًا بالفترة التي قضاها في هذه الوزارة، وأن تكليفه بالمنصب الجديد حال دون استمرار عمله في الوزارة، ويحتاج إلى التفرغ التام، واستحال عليه الجمع بين العملين.
وتجمعه علاقات ودية بكل العاملين بها، وعلى رأسهم وزيرة التخطيط، التي دعمته في قراره الجديد، وتمنت له النجاح والتوفيق.
يُذكر أن د.طارق الحصري الذي شغل منصب مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، في السنوات الأربع الأخيرة، كان قد شغل مناصب متعددة خلال السنوات الثماني والعشرين الماضية، منهم 14 عامًا مستشارا ومساعدًا لعدد من السادة الوزراء. في وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتعليم.
التخطيط
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