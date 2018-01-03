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زواج الأمير هاري يربح بريطانيا 500 مليون جنيه إسترليني
الأربعاء 03 يناير 2018 04:01 م
الأمير هاري وخطيبته
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الأمير هاري وخطيبته
بحسب توقعات بريطانية لحفل الزفاف الذي يقام مايو المقبل
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تشير توقعات إلى أن زواج الأمير هاري من خطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل سيضخ 500 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين.
وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 مايو أيار في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.
ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني كان شهر أبريل نيسان عام 2011 الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون قد شهد زيادة عدد السياح بواقع 350 ألفا مقارنة مع عدد السياح في نفس الشهر من عام 2010. وتكهنت شركة براند فاينانس للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في مايو أيار.
وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار).
وقال ديفيد هاي المدير التنفيذي للشركة لرويترز ”نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبا“.
وتابع أن حفل الزفاف سيكون بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم حجمها نحو مئة مليون إسترليني.
وقال أندرو لي مدير فندق هارت آند جارتر المواجه لقلعة وندسور إن الزفاف سيحدث ”انتعاشا كبيرا للاقتصاد. من الرائع أن نرى أناسا كثيرين هنا من أجل الزفاف وبالتأكيد استضافة الحفل ذاته“.
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