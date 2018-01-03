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بنـــوك
التعويم يدعم الاحتياطي النقدي بـ13.9 مليار دولار
الأربعاء 03 يناير 2018 03:16 م
دولار
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دولار
سيد بدر
أعلن البنك المركزي -اليوم الأربعاء- ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمستوى قياسي جديد، ليسجل 37.02 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 36.723 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة 297 مليون دولار.
وحسب بيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطي ارتفع منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016، بنحو 13.96 مليار دولار، نتيجة حصول مصر على العديد من القروض الخارجية، وارتفاع وتيرة تدفقات النقد الأجنبي من مصادره المختلفة.
وبمجرد إعلان تعويم العملة المحلية، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وتلا ذلك توقيع عدد من اتفاقيات القروض، وطرح برنامج السندات الدولية، ما حقق قفزات متتالية في حجم الاحتياطي بالبنك المركزي.
وتسجل احتياطيات الذهب بالبنك المركزي، بنهاية ديسمبر الماضي، 2.673 مليار دولار بتراجع 29 مليون دولار عن الشهر السابق عليه، وسجلت حقوق السحب الخاصة 749 مليون دولار، وارتفع احتياطي العملات الأجنبية 33.575 مليار دولار بزيادة 333 مليون دولار، وسجل قرض صندوق النقد الدولي 24 مليون دولار.
وطرحت مصر خلال العام الماضي إصدارين للسندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، بواقع 4 مليارات دولار في يناير و3 مليارات في مايو.
ووقعت اتفاقية مع بنوك دولية للحصول على ملياري دولار، بجانب قروض بقيمة 3.7 مليارات دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وحصلت من صندوق النقد الدولي على 4 مليارات دولار تمثل أو دفعتين من قرض الـ12 مليار دولار، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق خلال ديسمبر الماضي على دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار.
وحققت مصر تدفقات نقدية بقيمة 80 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية بين استثمارات الأجانب في البورصة، التي سجلت 7.4 مليارات جنيه، وأدوات الدين المتوقع أن تبلغ 20 مليار دولار، وحصيلة البنوك من التنازلات بجانب الاتفاقيات التي وقعها البنك المركزي، وفقًا لتصريح سابق لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.
وجاءت معظم الزيادة في الاحتياطي من القروض الخارجية وتدفقات محافظ الأوراق المالية، بينما تأمل الحكومة أن ترتفع حصيلة الدولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات السياحة خلال الفترة المقبلة، لتقليل أثر القروض في زيادة موارد مصر الدولارية.
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