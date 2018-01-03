المركزي يعلن الأحد المقبل عطلة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد

البنك المركزى 2

المال- خاص



قرر البنك المركزي تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية، يوم الأحد المقبل 7 يناير 2018، بمناسبة عيد الميلاد.



وأضاف البنك في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر استئناف العمل يوم الاثنين الموافق 8 يناير الحالي.



وقررت البورصة المصرية، أمس الثلاثاء، أن يكون الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2018 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد.













