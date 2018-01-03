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عقـــارات
مجلس الوزراء: 90 % من الملكية العقارية غير مسجلة
الأربعاء 03 يناير 2018 02:55 م
عقارات
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عقارات
الحكومة تقر مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية بالمدن الجديدة
متابعات
كشف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب اليوم الأربعاء، عن أن 90 % من الملكية العقارية غير مسجلة.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء نقلته ( أ ش أ) أوضح مروان ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، علي مشروع قانون لتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة و تمت إحالته إلى مجلس الدولة تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب.
وأضاف وزير شئون مجلس النواب - أن مشروع القانون سيتبعه دراسة إعداد قانون آخر بتسيير إجراءات نقل الملكية في المدن القديمة
وأشار إلى أن هناك مشكلة في مصر هي تسجيل الملكية العقارية، حيث أن 90 في المائة من الملكية العقارية غير مسجلة، خاصة وأن المشكلة تزداد صعوبة نتيجة البيع بطريقة عرفية، وتتعمق المشكلة أكثر مع وجود أكثر من عقد للمالك.
وأوضح أن مشروع القانون يراعي عددا من النقاط الهامة، منها أن تكون هناك مأمورية شهر عقاري تتولي نقل الملكية، إضافة إلى وجود سقف زمني للإجراءات على مأمورية الشهر العقاري للبت في الطلب المقدم إليها، وأيضا عدم نقل الخدمات إلى المالك الجديد حتي يقوم بتسجيل عقود الملكية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة بحثت عن سبب عدم إقدام المواطنين على عدم التسجيل حيث كان قانون 2006 يضع سقف لرسوم التسجيل، واتضح أن المشكلة في الإجراءات وليس الرسوم.. موضحا أن القانون الجديد ييسر الإجراءات وتم وضع آليات لتنفيذ القانون ووجود سقف زمني.
وأوضح وزير شئون مجلس النواب أن الملكية في المدن الجديدة ما زالت بكرا ولا تزال الحلقات في مهدها أما في المدن القديمة فإن الحلقات العرفية سارية بنسب كبيرة.
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