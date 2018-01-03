كوتينيو يقترب بقوة من برشلونة مقابل 150 مليون يورو

كوتينيو

- اللاعب البرازيلي اختار رقم 7 ليرتديه مع البارسا



علي المصري



وصلت مفاوضات نادي برشلونة الإسباني مع ليفربول الإنجليزي، لضم لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو إلى مراحل متقدمة للغاية، وستكون قيمة العقد بين الناديين 110 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات، علمًا بأنه انضم إلى قلعة اﻷنفيلد مقابل 13 مليونا فقط قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن كيا جورابشيان الوكيل الرئيسي، وجيوليانو بيرتولوكسي الوكيل الآخر عن اللاعب البرازيلي، الموجود في لندن، سوف يشاركان في المحادثات النهائية مع ليفربول، الذي بات منفتحًا على التفاوض بشأن كوتينيو.



ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر المقربة من ليفربول أن النادي الإنجليزي، بات أكثر ترحيبًا بعرض البارسا الذي تبلغ قيمته 150 مليون يورو، بما فيها الحوافز الإضافية، ما قد يحرك المفاوضات خلال الساعات المقبلة.



من جانبها، قالت صحيفة "أ س" الإسبانية، إن تجديد ليفربول تعاقده مع كوتينيو احتمال مستبعد، لأن النادي الإنجليزي يدرك أن اللاعب يسعى إلى الرحيل وأن برشلونة مهتم بالحصول على خدماته بجانب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال العام 2018.



وقرر ليفربول في الصيف الماضي إغلاق الأبواب أمام رحيل كوتينيو لعدة أسباب، أبرزها كان عدم إعطاء فرصة للاعبين آخرين داخل الفريق مثل روبرتو فيرمينو وساديو ماني في المستقبل فرصة لاستغلال الموقف والمطالبة بالرحيل أيضًا.



ولم ينس مسؤولو الليفر أيضًا، أن رحيل تشابي ألونسو وخافيير ماسكيرانو ولويس سواريز في وقت سابق أضر بمسيرة النادي، الذي ينظر إلى كوتينيو على أنه أحد عناصره الرئيسية التي يحتاجها في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لم يصل إلى ليفربول حتى الآن أي عرض من برشلونة لشراء كوتينيو، ولكنه سيصل في القريب العاجل وستكون قيمته 110 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون أخرى في صورة متغيرات، علمًا بأنه انضم إلى الليفر مقابل 13 مليون يورو فقط قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.



ويرى جوسيب ماريا باتوميو، رئيس نادي برشلونة، أنه يرتبط بالتزام أخلاقي مع كوتينيو بعد المجهود الكبيرة والمحاولات الحثيثة التي قام بها الأخير من أجل الانتقال لصفوف ناديه، كما أن نجمي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز يرحبان كثيرًا بانضمام اللاعب البرازيلي.



وسيسعى برشلونة إلى بيع ثمانية لاعبين قبل الموسم المقبل من أجل تمويل صفقتي شراء كوتينيو وجريزمان، لكي يصبح فريقًا مرعبًا كما يطالب نجومه في الوقت الحالي.



وما عزز من أن كوتينيو يعيش أيامه الأخيرة مع الليفر، غيابه عن اللقاء الأخير في الدوري أمام بيرنلي، والتلويح بعدم مشاركته في لقاء الديربي أمام إيفرتون يوم الجمعة المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.



ولا يزال برشلونة يبحث عن بديل بارز للبرازيلي نيمار، الذي رحل بشكل مفاجئ قبل انطلاق الموسم إلى باريس سان جيرمان عقب دفع قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده (222 مليون يورو).