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نقل وملاحة
التهرب الجمركى يضبط كميات من الخمور غير خالصة الرسوم
الأربعاء 03 يناير 2018 02:08 م
ضبطية خمور
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ضبطية خمور
مها أبوودن
تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع الإدارة العامة العامة لمكافحة التهريب الجمركي من ضبط كمية من الخمور الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير .
وكانت وردت معلومات جدية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقيام شركتين ببيع الخمور الأجنبية غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية والإتجار فيها
وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم التعويضات المستحقة 531 ألف جنيه
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