عبدالعال يبحث مع رئيس مجلس الشورى السعودي تعزيز العلاقات

في إطار زيارته على رأس وفد برلماني إلى المملكة.



ياسمين فوازالتقي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مع الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء،وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبدالعال على ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تفاهمات كبيرة واتفاق فى المواقف والآراء خاصة خلال الفترة الأخيرة، على نحو يعكس مدى عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين، وهو ما يتطلب البناء عليه فى الفترة المقبلة باستمرار التنسيق والتشاور فى كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.كما أشار الدكتور عبدالعال في هذا الصدد إلى تشكيل جمعية الصداقة المصرية السعودية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، لما لها من أهمية فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني.واتفق الجانبان على أهمية تكثيف العلاقات البرلمانية بين البلدين، سواء من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية المتبادلة بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشورى السعودي، أو من خلال تكثيف اللقاءات وتبادل الخبرات بين البرلمانين.كما اتفق الجانبان على أن الوضع الحالى الذي تمر به المنطقة العربية يستلزم التوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر العميقة والمتسارعة التى تتعرض لها المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب لتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة ككل.وفي إطار هذا اللقاء، أقام الدكتور عبدالله بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي مأدبة غداء للدكتور علي عبدالعال وأعضاء الوفد المرافق له.



