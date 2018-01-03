مسيرات مضادة لاحتجاجات الغلاء بإيران

روحاني والاحتجاجات في إيران

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خرجت اليوم الأربعاء، مسيرات وتجمعات في عدة مدن إيرانية تندد بأعمال الشغب في البلاد، وتستنكر ما وصفته أعمالا تخريبية لمثيري الشغب، وفق ما نقله موقع التلفزيون الروسي روسيا اليوم.



وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وضد مثيري الفتن والشغب في البلاد.



ومن المقرر أيضا أن يخرج الإيرانيون في مدينة مشهد غدا الخميس في مظاهرات منددة بالأعمال التخريبية لمثيري الشغب والفوضى في المدينة، وفق المصدر ذاته.



بينما ذكر تقرير لموقع سكاي نيوز عربية، في هذا الصدد أن السلطات الإيرانية نظمت مسيرات حشدت فيها الآلاف من عناصر أمنية في زي مدني وموالين لها لمواجهة أكبر احتجاجات ضدها في عشر سنوات.



وقامت الأجهزة الأمنية بتسيير الحشود في عدد من المدن، خصوصا في الأحواز (جنوبي غرب) واراك (وسط) وإيلام (غرب) وكرمنشاه (غرب) وغرغان (غرب)، ووفرت تغطية تليفزيونية رسمية.



ورفعت العناصر الموالية لافتات تدين "مثيري الشغب" وهم يرددون هتافات مؤيدة للمرشد علي خامنئي الذي يواجه أزمة كبيرة كون الاحتجاجات هذه المرة انصبت على مطالب برحيله.



وظهرت لافتات حملت شعارات معتادة من بينها "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل"، في محاولة لتصوير الاحتجاجات المعارضة بأنها مؤامرة خارجية، وفق موقع سكاي نيوز



وتشهد إيران منذ أيام تظاهرات احتجاج على الصعوبات الاقتصادية وضد السلطة الحاكمة، قتل فيها 21 شخصا على الأقل في منذ بداية هذه الاحتجاجات في 28 ديسمبر في مدينة مشهد.



وتفيد أرقام نشرتها السلطات أن 450 شخصا أوقفوا في طهران منذ مساء السبت ومئات آخرين في المحافظات الأخرى، في محاولة لسحق الانتفاضة التي تتسع.



وتعد المظاهرات التي بدأت الأسبوع الماضي أخطر ما شهدته إيران من احتجاجات منذ انتفاضة عام 2009، التي نجمت عن إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.



والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران، حيث تنتشر أجهزة الأمن بشكل واسع. ومع ذلك فقد شارك عشرات الآلاف في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس.



وفي بادرة على أن النظام يعتبر الاحتجاجات تطورا خطيرا، اتهم مرشد النظام، علي خامنئي، من وصفهم بأعداء إيران بإثارة القلاقل.



وقال خامنئي، صاحب السلطة العليا في نظام الحكم المعقد، إنه سيوجه كلمة إلى الشعب عن الأحداث الأخيرة "في الوقت المناسب".



ووفقا للتقارير الواردة من داخل إيران، فقد امتدت المظاهرات إلى 40 مدينة على الأقل، بما في ذلك العاصمة طهران.























