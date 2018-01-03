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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج إيران يحتل المركز الأول بعد قطع وسائل التواصل
الأربعاء 03 يناير 2018 01:11 م
إيران
أخر الأخبار
إيران
سمية كمال
احتل هاشتاج إيران المركز الأول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "توتير وفيس بوك"، وذلك بعد استمرار المظاهرات منذ الخميس الماضي.
وأعلن التلفزيون الإيراني، مؤخرا، أن السلطات حجبت بشكل مؤقت تطبيقي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"تلغرام"، بهدف الحفاظ على السلام.
واتنشر علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "اكثر من هشتاج لتغطية ما يحدث بإيران "إيران تنتفض"، و"ايران تتحرك ضد الطغاه".
وتتضمنت الهاشتاجات صورا ومقاطع فيديو للمظاهرات التي نُظمت بمختلف المحافظات الإيرانية،ومشاهد عنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين،وصور لفتايات قمن بخلع الحجاب احتجاجًا على فرضه من قبل الحكومة، ولافتات تهاجم التيارات الدينية الأصولية.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الإيراني منذ ساعات برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب خبر عاجل بثته وكالة "سبوتنيك"الروسية.
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