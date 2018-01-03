هلال يدعو النقابات المستقلة للعمل تحت شرعية قانون المنظمات

النقابات المستقلة

الصاوى أحمد



طالب الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك الزراعى المصرى، جميع النقابات المستقلة أن تقوم بتقنين أوضاعها وفقا لقانون المنظمات النقابية الجديد، ووجه دعوته للكيانات النقابي المتعددة لتصحيح أوضاعها عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، على أن تعمل تحت مظلة الأب الشرعى للعمل النقابى فى مصر وهو اتحاد عمال مصر، مشيرا إلى أن نقابته تستعد خلال الفترة الحالية لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القانون الجديد لتصحيح العمل النقابى، وخلق روح من التكاملية التى تحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.



وأوضح هلال، أن النقابة بدأت دراسة توفيق أوضاعها بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتصديق على قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017.



وأوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك الزراعى المصرى، أنه يعارض التعددية النقابية، مشيرا إلى أنها ألحقت الأضرار الجمة بمصالح العاملين في المؤسسات المختلفة، كما أنها أوجدت حالة من الصراعات التى لم تنته بين اللجان النقابية، والتى تسببت فى أضرار كبيرة للعامل المصرى.



وكشف د. فتحى هلال، أن مواد القانون الجديد تكفل الحقوق القانونية والدستورية، وأن القانون يجب أن يخضع للتطبيق الفعلى، وإذا ظهرت عيوب أو سلبيات لدى تنفيذه فيجب على الجهة التشريعية تحقيق التوازن بين حق العامل وحق المؤسسة.



من ناحية أخرى انتقد هلال، تقرير بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية الذي أصدرته عن فترة تواجدها بالقاهرة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الماضي، والذي أشارت خلاله إلى أن الأطراف الحكومية سعت لعدم تكوين أكثر من نقابة واحدة على مستوى المنشآت، مشيرًا إلى أن هذا ليس عيبا، ولكن الممارسة النقابية أثبتت عدم جدية التعددية النقابية.