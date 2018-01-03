وثائق صناديق الاستثمار تعاود الصعود مجددًا

صناديق الاستثمار

أحمد علي



عاد الأداء الإيجابي لوثائق صناديق الاستثمار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عقب تحركات متباينة في الأسبوع قبل الماضي، بدعم من ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30.



كان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 2.38%، عند مستوى 15016.9 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% مغلقا عند مستوى 824.45 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 1960.27 نقطة.



ولم تنجح فئة صناديق النقدية، والدخل الثابت، في الحفاظ على الارتفاع الجماعي المحقق للأسبوع الثامن على التوالي، لهبوط وثيقة صندوق البنك الأهلي، وبنك البركة "بشائر"، بنسبة 0.12% لتسجل 88.61 جنيه، بدلا من 88.72 جنيه.



جاء صندوق "بنك البركة مصر المتوزان" أكبر الصناديق ربحًا في تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفعت قيمة وثيقته 3.08%، ليسجل 105.447 جنيه، مقارنة بـ 102.29 جنيه، في الأسبوع قبل الماضي.



وكان نصيب المصريين من التعاملات الأسبوع الماضي 77.36%، بينما كان نصيب الأجانب 10.59%، بصافي شراء 139.42 مليون جنيه، وكان نصيب العرب 12.05%، متجهين للشراء بصافي .30.74 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



استحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات، بـ 66.82%، بينما كان نصيب المؤسسات على 33.18% بصافي شراء 180.09 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



سجلت التداولات على الأسهم خلال الأسبوع الماضي 3.3 مليار جنيه، فيما سجل رأسمال البورصة السوقي ارتفاعًا بنسبة 1.3%، ليسجل 825.815 مليار جنيه مقارنة بـ 815.46 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.



"الميزان" يتصدر.. و"الماسي" يحافظ على الوصافة



سجلت فئة الصناديق المتوازنة ارتفاعًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تصدر صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعي "الميزان"، ارتفاعات صناديق تلك الفئة بنسبة 1.021.70% مسجلًا قيمة 240.49 جنيه، مقارنة بـ 238.07 جنيه.



فيما حافظ صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعي "الماسي"؛ على الوصافة، للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة صعود بلغت 0.70%، مسجلًا 273.99 جنيه، فيما حل خلفه صندوق بنك كريدي أجريكول الثقة بنسبة ارتفاع 0.70% بقيمة 237.99 جنيه للوثيقة، رابعًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة 0.50% مسجلًا 204.81 جنيه، من بعده جاء صندوق "مصر الخير – المتوازن" في المركز الخامس، بنسبة صعود 0.44%، بقيمة 23.71 جنيه للوثيقة.



"شيلد" على قمة صناديق "الأسهم"



نجح صندوق العربي الإفريقي الدولي "شيلد"، في التواجد على رأس فئة "الأسهم" خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وارتفعت وثيقته بنسبة 2.3%، بقيمة 224.09 جنيه مقارنة بـ 219.05 جنيه في الأسبوع قبل الماضي.



وحل صندوق فاروس في المركز الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 2.06% لتسجل وثيقته 132.06 جنيه، مقارنة بـ 129.39 جنيه، ثالثًا حل صندوق بنك التعمير والإسكان "تعمير"، بنسبة صعود قدرها 1.82%، بقيمة 234.2 جنيه للوثيقة مقارنة بـ 230.01 جنيه.



خالف صندوق البنك الأهلي الخامس، تحركات باق صناديق الفئة، وكان الصندوق الهابط الوحيد خلال الأسبوع، بنسبة 0.57%، بقيمة 13.85 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 13.93 جنيه في الأسبوع قبل الماضي.



"مصر للتأمين" تتقدم ارتفاعات "النقدية"



جاء صندوق "مصر للتأمين " في صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ 0.35%، بقيمة 14.0002جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 13.95 جنيه، في الأسبوع قبل الماضي.



خلفه جاء صندوق بنك الشركة المصرفية النقدي، بنسبة صعود قدرها 0.32%، مسجلا 13.996 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 13.95 جنيه في الأسبوع قبل الماضي، من بعده في المركز الثالث، جاء صندوق البنك المصري الخليجي "ثراء" بنسبة صعود 0.32%، مسجلًا 15.49جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك المؤسسة المصرفية الثاني "مزايا"، بنسبة ارتفاع 0.31% مسجلًا 22.52 جنيه.



على مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق "ثبات" بنسبة 0.29 % مسجلة 194.49 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الأهلي الثامن" بـ 0.02 % بقيمة 1420.64 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثيقة صندوق "جذور" بنسبة 0.28% بقيمة 17.69 جنيه، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك القاهرة "الثابت" بنسبة 0.23% بقيمة 160.13 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العقاري المصري العربي بنسبة 0.42% بقيمة 159.19 جنيه للوثيقة.



"نعيم مصر" يتصدر "الإسلامية".. و"الحياة" وصيفًا



تصدر صندوق "نعيم مصر" ترتيب الصناديق الإسلامية خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت وثيقته بنسبة 2.97% مسجلًا 213.11 جنيه، مقارنة 2.97 جنيه، وجاء صندوق "بنك الكويت الوطني - حياة" وصيفًا، وارتفعت قيمة وثيقته بـ 1.58%، لتسجل 21.94جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك مصر الرابع بنسبة 1.24% بقيمة 126.11 جنيه للوثيقة.



جاء صندوق البنك الأهلي المصري، وبنك البركة "بشائر" في خانة الهابطين وحيدًا، وانخفضت قيمة وثيقته بنسبة 0.12%، لتسجل 88.61 جنيه، مقارنة بـ 88.72 جنيه في الأسبوع قبل الماضي.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، ارتفع صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار" بــ 0.09%، بقيمة 185.37 جنيه، وصعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة 3.08%، المتوازنة بقيمة 105.44 جنيه للوثيقة.



ارتفاع "تحديد الأصول".. وضمان رأس المال



ارتفعت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضي، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 1010.97 جنيه بنسبة صعود قدرها 1.70%، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 700.51 جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 1.70%.



سجلت صناديق العملة الأجنبية، ثبات نسبي، وسجلت وثيقة صندوق مصر النقدي الدولار، قيمة 11.432 دولار بنسبة ارتفاع 0.10%، وثبتت وثيقة مصر النقدي اليورو على مستوى 10.960يورو



بالنسبة للصناديق ضمان رأس المال، صعدت وثيقة صندوق بالعربي الأفريقي "جارد" لتسجل قيمة 11.805 جنيه، بنسبة ارتفاع 1.02 %، كما صعدت وثيقة بنك مصر التراكمى "صندوق العمر"، بنسبة 0.51% لتسجل قيمة 461.29 جنيه.