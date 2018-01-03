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سيـــاســة
العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس النواب المصري
الأربعاء 03 يناير 2018 12:05 م
العاهل السعودي ورئيس مجلس النواب
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العاهل السعودي ورئيس مجلس النواب
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استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال.
وبحسب الوكالة السعودية الرسمية واس، نقل العاهل السعودي تحياته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين المملكة ومصر في المجال البرلماني.
حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
كما حضر من الجانب المصري، الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين عبدالرحيم، ورئيس ائتلاف دعم مصر رئيس اتحاد الصناعات النائب محمد زكي صادق، ورئيس لجنة الشؤون العربية النائب سعد سليم الجمال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء سعيد إبراهيم، وسفير مصر لدى المملكة ناصر حمدي، وعدد من النواب
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