عمرو وهبى: بريزنتيشن تخطط للتوسع إقليميا وقاريا

❒اتصالات مع اتحاد الكرة التونسى لبحث التعاون فى بطولة الدورى

❏ «خليجى 23» تعزز قدرتنا تجاه الأهداف التوسعية بالمنطقة

❏ مليار جنيه إجمالى الاستثمارات محليا بنهاية موسم «2017 - 2018»

❏ نفاوض «FIFA» حول حقوق البث الأرضى لمباريات مصر فى المونديال

❏ «النيل» و«مصر للطيران» تتنافسان على «الناقل الرسمى للمنتخب» فى كأس العالم

❏ متمسكون بالبيع الحصرى لحقوق البث حفاظا على قيمة المنتج

❏ 5 ملايين دولار تكلفة تطوير البنية التحتية لقناة الأهلى خلال عامين

❏ حسن حمدى عارض إذاعة مباريات فريقه على قناة النادى

❏ «beIN» طلبت 30 مليون دولار فى لقاءات مصر بالجابون ومنحتها مجانا لـ 26 دولة



محمد فتحى



كشف عمرو وهبى، المدير التنفيذى لشركة «بريزنتيشن سبورتس»، راعى اتحاد الكرة المصرى، وصاحبة حقوق بث المباريات لمعظم أندية الدورى العام، عن خططها خلال عام 2018، فيما يتعلق بالتوسعات الإقليمية والقارية، خصوصا عقب نجاحها فى الحصول على الحقوق التسويقية لبطولة «خليجى 23» المقامة حاليا فى الكويت، كأول شركة مصرية تفوز بتلك الحقوق.



وقال– فى حواره مع «المال» - إن حجم استثمارات «بريزنتيشن» فى السوق المحلية، سيتخطى المليار جنيه بنهاية موسم 2017 – 2018، موضحا موقفها من صفقة بيع %100 من أسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فى شركة «إعلام المصريين» التى كانت تملك %50 فى شركته، لشركة «إيجل كابيتال» المملوكة لوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، وما إذا كان ذلك سيتعارض مع الخطط التوسعية للشركة خلال الفترة المقبلة، أو سيتبعه تغييرات فى الهيكل الإدارى الحالى.



وأكد أن شركته تمتلك خطة واضحة منذ تأسيسها عام 2013، وهى مكونة من ثلاث مراحل، كل مرحلة مدتها أربع سنوات، الأولى : (2014 - 2018) و كان التركيز فيها ينصب على السوق المحلية، من خلال زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز قيمة المنتج الرياضى فى مصر وتحقيق نجاحات تساعد على تثبيت اسم الشركة فى السوق، للمساهمة فى بناء الثقة فى صناعة كرة القدم، وهو ما نجحت فيه خلال تلك الفترة وفرضت اسمها بقوة على الساحة.



والثانية: تبدأ من عام 2018 و ينصب فيها التركيز على التوسع الأفقى، والذى يشمل الانتشار الإقليمى والقارى، موضحا أن التوسع الإقليمى تم التمهيد له فى المرحلة الأولى، من خلال مباريات «السوبر المصرى» التى استضافتها الإمارات أكثر من مرة، مما ساعد على بناء صورة ذهنية معينة عن الشركة فى الخارج، وتعزيز الثقة فيها، وهو ما كان له مردود فى حقوق التسويق لبطولة «خليجى 23» المقامة حاليا فى الكويت والتى فازت بها.



وأضاف أن حصول شركته على الحقوق التسويقية لتك البطولة، بمثابة نقطة مهمة فى خطة التحول أو انتشار «بريزنتيشن» على المستوى الإقليمى فى 2018، لأنها ستمنحها آفاقا أكثر وتوسعات أكبر، لذا يعد النجاح فيها بداية قوية جدا للتوسع فى الخليج، بصفة خاصة والانتشار الإقليمى بشكل عام، كأول شركة مصرية تحصل على تلك الحقوق.



ونفى أن يكون الحصول على الحقوق التسويقية لـ «خليجى 23 » بمثابة اختبار لاقتحام هذه السوق، مؤكدا أن الرؤية والرغبة فى اقتحامه كانت مدروسة منذ البداية، لكننا كنا فى انتظار الفرصة وهى ما رأيناها فى تلك البطولة، لافتا إلى أن الدول المستهدفة لتعاقدات الشركة بمنطقة الخليج خلال الفترة المقبلة لا يمكن الإفصاح عنها قبل دراسة الفرص المتاحة أولا، ومدى جدواها تجاريا، مقارنة بحجم الاستثمار المرصود لكل منها على حدة.



وحول كواليس الحصول على الحقوق التسويقية للبطولة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها، قال «وهبى» إن البطولة كانت مع قطر حتى آخر لحظة قبل قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم برفع الحظر عن الاتحاد الكويتى، وبالتالى انتقلت إلى الكويت، وهو ما جعلنا نسارع بإنهاء التعاقد على الحقوق التسويقية لها، والتى كانت تديرها اللجنة المنظمة، موضحا أنهم نحجوا فى التعاقد مع رعاة جدد بشكل سريع، إلى جانب الرعاة الحاليين الذين سبق وتعاقدت معهم اللجنة، وساعدهم على ذلك قاعدة العلاقات الناجحة التى بنوها فى الخليج خلال الفترات السابقة عبر مباريات السوبر المصرى، التى كانت تقام فى الإمارات، و كانت عنصرا مهما جدا فى سرعة التحول فى إيجاد التمويل، وعقود الرعاية بسرعة، خاصة مع العملاء التى سبق وتم التعاقد معهم فى مباريات السوبر.



وأوضح أن النجاح فى تلك المهمة يزيد من قدرات شركته تجاه الأهداف التوسعية بالمنطقة، لأنها تستطيع من خلالها بناء قاعدة عملاء جيدة بالمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة العملاء المصريين الذين يمتلكون خطط للانتشار فى الخليج، وبالعكس.



وفيما يتعلق بخطط الشركة على المستوى القارى، كشف «وهبى» عن أن شركته تخطط للحصول على حقوق تسويقية، سواء رعاية أو بث داخل قارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة، سواء من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أو من دول أفريقية معينة، مثل تونس والجزائر والمغرب أو جنوب أفريقيا وناميبيا.



وقال إن دول شمال أفريقيا لها الأولوية خلال الفترة الحالية، لافتا إلى وجود مراسلات مع الاتحاد التونسى لكرة القدم، لبحث إمكانية التعاون معهم فى الدورى التونسى، خاصة أنه واحد من أقوى الدوريات فى أفريقيا، وهو ما انعكس على وصول منتخب بلادهم لبطولة كأس العالم، فضلا عن أنهم يشبهون مصر إلى حد كبير فى بعض عوامل النجاح التى يمكن الاعتماد عليها فى رؤيتهم تجاه الاستثمار فى الكرة التونسية.



وبسؤاله عما إذا كان التخطيط لامتلاك حقوق بطولات، سواء على المستوى القارى أو الإقليمى بداية لامتلاك شبكة قنوات رياضية على غرار «أبو ظبى» الرياضية و«بى إن سبورتس» وغيرهما، أكد أن هذا الأمر غير مطروح بالمرة، لأن غرض إنشاء «بريزنتيشن» أن تكون شركة حقوق تجارية رياضية، منوها بأنهم مكتفون فقط بإدارة قنوات لصالح الغير بالمفهوم التجارى، مثل قناتى النادى الأهلى والنيل للرياضة، أما فكرة تأسيس القنوات فهى غير مطروحة حاليا أو مستقبلا.



وحول انتقال ملكية «إعلام المصريين» لشركة «إيجل كابيتال» التى استحوذت مؤخرا على %100 من أسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فيها، والتى تملك %50 من شركته، وعما إذا كانت هذه الصفقة ستصحبها تغييرات على المستوى الإدارى أو التخطيطى للشركة، مما قد يعرقل خططها الطموحة للتوسع خارج مصر، قال إن العقود المبرمة بيننا وبين «إعلام المصريين» تقر بأحقيتنا فى الإدارة، مستبعدا إجراء أى تغييرات فى الإدارة، خاصة فى ظل الأرضية التى تكتسبها الشركة يوما بعد اليوم ونجاحاتها الأخيرة.



وتابع: «أما إذا كان للمالك الجديد تصورا تنظيميا مختلفا عن تلك الخطط فهذا أمر آخر، مؤكدا أن »بريزنتيشن« لا تطلب فى العادة أى استثمارات من الشركة الأم، ولكنها تمول استثماراتها ذاتيا، من العوائد التى تحققها من المشروعات السابقة أو الجارية».



وحول ما يتردد عن احتفاظ أحمد أبو هشيمة، بجزء من حصته فى «بريزنتيشن» أكد عدم صحة هذا الكلام، مشيرا إلى أن الاستحواذ تم بنسبة %100 وهو ما يعنى انتقال ملكية أسهمه فى الشركة بالكامل إلى المالك الجديد.



ونوه بأن دخول «إعلام المصريين» فى «بريزنتيشن» عام 2016 جاء لأنها شركة ناجحة وتمتلك اسما قويا فى السوق، لافتا إلى أن هذه الشركة أفادت الطرفين وليس «بريزنتيشن» فقط، لأن القيمة السوقية لـ «إعلام المصريين» تغيرت بعد هذه الشراكة، وفى الوقت نفسه استفادت «بريزنتيشن» من وجودها ضمن منظومة قوية مع الشركات الشقيقة.



وفيما يتعلق بمفاوضات شركته مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA» لبحث إمكانية عرض مباريات مصر فى كأس العالم 2018 المقام فى روسيا، أبدى «وهبى» تحفظه على الخوض فى تفاصيل العوامل أو الأدوات التفاوضية لعدم كشف أوراقه أمام الطرف الآخر الذى يمتلك حقوق البث، ممثلا فى شبكة «بى إن سبورتس».



وأوضح أن المفاوضات قائمة حاليا على حقوق البث الأرضى فى إطار حدود مصر الجغرافية فقط، رافضا توضيح ما إذا كان «الفيفا» هو جهة التفاوض الوحيدة أم أن هناك جهات أخرى، جار التفاوض معها.



وبشأن حقيقة حصول بعض الدول، مثل تركيا وإسرائيل على حقوق بث بطولة كأس العالم «روسيا 2018» على شاشاتها من مجموعة «بى إن الإعلامية»، قال إنه لا يستبعد ذلك، لأن بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى الجابون عام 2017 شهدت حصول نحو 26 دولة على حقوق البث من « بى إن سبورتس» من دون مقابل، فى حين أننا عندما طالبنا بحقوق مباريات المنتخب المصرى فقط طلبوا نحو 30 مليون دولار.



جدير بالذكر أن العام الماضى شهد معركة قانونية بين جهاز حماية المستهلك، والاتحاد الأفريقى لكرة القدم «CAF» بشأن مدى قانونية قيام الأخير ببيع حقوق البث لشركة «لاجاردير» الفرنسية لمدة 12 عاما، والتى باعتها حصريا لـ «بى إن سبورتس» بالأمر المباشر ولمدة مماثلة، وبناء عليه أقر جهاز حماية المستهلك بضرورة إعادة طرح منح حقوق البث مرة أخرى، بشكل علنى لتوفر مبدأ المنافسة، وبناء على هذا القرار تم رفع دعوى قضائية لبطلان تعاقد «الكاف» مع الشركة الفرنسية وإلزامه بإجراء مزايدة جديدة، ولاتزال الدعوى منظورة أمام القضاء المصرى.



وقال «وهبى» إننا كشركة تجارية مصرية، من حقنا الدخول فى المنافسة على تلك الحقوق من خلال أدوات منافسة شفافة بصرف النظر عن احتمالات الفوز أو الخسارة فيها، و بالنسبة للشق الأفريقى فإن «الكاف» سيكون أول الرابحين من إتاحة المنافسة بين الشركات لأنها قد تعود عليه بأموال أكثر بكثير مما يمكن أن يتقاضاه من خلال بيعها لشركة واحدة بالأمر المباشر.



وأكد أننهم عرضوا مليارا و200 مليون دولار، للفوز بها لمدة 12 عاما، فى حين أن الاتحاد قرر بيعها للشركة الفرنسية بمليار دولار لنفس المدة، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة، منوها بأن قرار جهاز حماية المنافسة لا يمكن تنفيذه فى الحال، لأنه كان بمثابة توصية يبدأ من خلالها التعامل القانونى فيما بعد.



وفيما يتعلق ببعض الآراء القانونية التى تفيد بأن تعاقدات «الكاف» لا تخضع للقوانين المصرية، خاصة إذا تمت خارج القطر المصرى، أوضح «وهبى» أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن «FIFA» يخضع لقوانين سويسرا بشكل كامل، حسب ما يسمى باتفاقية المقر.



وعلى مستوى المحلى، قال إن شركته فازت مؤخرا بحقوق رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم، مقابل 405 ملايين جنيه لمدة خمسة مواسم، موضحا أنهم سددوا لاتحاد الكرة %10 قيمة التأمين، والذى بلغ نحو 40.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبة من إجمالى العقد، و تتجاوز الدفعة التى تم سدادها الـ 100 مليون جنيه.



وكشف عن تعاقد شركته مع ستة رعاة للمنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم «روسيا 2018» أبرزهم «WE» للاتصالات، و«OPPO»، و«GLC» للدهانات، وبنك صهيب، أما عن الناقل الرسمى للمنتخب فقال إن الحقوق لاتزال فى إطار المفاوضات مع شركتى النيل و مصر للطيران.



وفيما يتعلق بحقوق بث المباريات، قال إن شركته متعاقدة حاليا مع نحو 10 أندية بالدورى العام المصرى، أبرزها الأهلى والزمالك، وذلك حتى عام 2021، لافتا إلى أن وكالة «بروموميديا» تعاقدت قبل موسمين على الحقوق الحصرية للمباريات، وسوف ينتهى العقد بنهاية الموسم الحالى 2017 – 2018.



وأكد أن «بريزنتيشن» ليست لديها أى مشكلة فى بيع الحقوق لأى وكالة تتقدم لشرائها بما فيها «بروموميديا» ، مشددا على أن شركته لا تبادر ببدء المفاوضات مع وكالات أو فضائيات لبيع الحقوق، لكن بابها مفتوح لكل من يرغب فى تقديم عرض يتناسب مع قيمة المنتج الكروى فى مصر.



وحول أسباب اكتفاء شركته ببيع الحوق الحصرية لشركة واحدة وعدم إتاحتها لكل من يرغب فى ذلك، أشار إلى أن «الحصرى» مبدأ أساسى فى شركته حتى يظل المنتج محتفظا بقيمته، وهو ما رفع قيمة الدورى المصرى بهذا الشكل خلال السنوات السابقة، بعد أن عانى طيلة سنوات من انخفاض قيمته عن القيمة السوقية الفعلية التى يستحقها، وذلك بسبب عرضه على جميع القنوات.



ولفت إلى أن تبعية شركته للشركة المالكة لشبكة «أون تى فى» لا تعنى أنه قد يبيعه حصريا لها، أو يفضلها على قنوات أخرى، لكنها ستخضع لنفس القواعد التى يسير عليها مع باقى الفضائيات أو الوكالات الإعلانية، وهى حصول صاحب العرض المالى الأكبر على الحقوق.



وحول تأخر خطة «بريزنتيشن» لتصوير الدورى بتقنية الـ«HD» والتى أعلنت عنها فى أكثر من مرة، أكد أن هناك بعض العراقيل التى واجهتنا مع التليفزيون والمتعلقة بعقود وبروتوكولات معينة – رفض الخوض فى تفاصيلها – مؤكدا أن المشكلة فى طريقها للحل.



ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتلك المهمة بنفسها وليس من خلال شركة «لايف» التابعة لقنوات أبو ظبى الرياضية، كما كان مخططا له مسبقا، وأن جزءا من المعدات المستخدمة فى التصوير سيكون تابعا لشركة والآخر للتليفزيون المصرى.



وحول أزمة قناة الأهلى التى تديرها الشركة منذ عامين، وعدم رضاء جمهور النادى عنها خلال الفترة الأخيرة، قال إن أزمة الأهلى تنلخص فى نقطتين، الأولى: مرحلة ما قبل «بريزنتيشن» عندما كانت تذاع مباريات النادى على الهواء قبل أن يتوقف الدورى خلال فترة الثورة، وما تبع ذلك من نزاعات تجارية بين النادى وشركة «مسك» التى كانت تدير القناة، والتى اتخذ مجلس الأهلى السابق بقيادة المهندس محمود طاهر قرارا بوقف التعامل معها.



والثانية: والتى تولت فيها «بريزنتيشن» إدارة القناة، مؤكدا أنهم حينما دخلوا منذ عامين لم يكن فى القناة أكثر من ساعة واحدة «هواء» مع إذاعة مواد مسجلة باقى اليوم، و لم تكن هناك مكتبة أو معدات تصوير أو ستوديوهات جاهزة، وهو الأمر الذى لم يكن لنا أى دخل فيه، وتطلب وقتا كبيرا لتطوير القناة.



وأضاف أنه خلال العامين السابقين، أصبح ستوديو النادى الأهلى من أكبر الاستوديوهات فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو مكون من ثلاثة أدوار وأكثر من 40 مكتبا إداريا وستوديو بمساحة 1000 متر، بالإضافة إلى أجهزة ومعدات تصوير على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن كل ذلك كلف الشركة نحو 5 ملايين دولار.



وفيما يتعلق بانخفاض عدد المعلنين، أكد أنه أمر طبيعى فى الوقت الحالى بسبب الـ«Rating» الخاص بالقناة ببحوث نسب المشاهدة والذى يتراوح حاليا ما بين 36 و 40 وهو معدل لا يتناسب مع قيمة وحجم النادى الأهلى، مشيرا إلى أن من الأفضل التضحية بالمكسب لفترة مؤقتة، حتى يتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والمحتوى البرامجى وشكل القناة أولا، قبل التعاقد مع المعلنين حتى لا تفقد القناة قيمتها السوقية، مشيرا إلى أن عقدنا مع الأهلى لإدارة القناة مدته سبعة أعوام ومتبقى منها خمسة.



وحول عدم إذاعة مباريات الأهلى مباشرة على قناته الرسمية، رغم امتلاك «بريزنتيشن" حقوق البث والتى اشترتها من النادى، أكد أنه لا توجد قناة فى العالم تذيع مبارياتها على الهواء مباشرة، بما فى ذلك قنوات «ليفربول» و«مانشستر يونايتد» و«روما» و«نابولى» وغيرهم، وإنما تتم إذاعتها بعد انتهاء المباراة وهو أسلوب متبع فى العالم كله.



وكشف أن الكابتن حسن حمدى الرئيس الأسبق للنادى الأهلى، كان من أشد المعارضين لإذاعة قناة الأهلى مباريات الفريق، وذلك حينما كان رئيسا للجنة الأندية، لأنه كان يرى أن ذلك سوف يزيد من لغة التعصب فى السوق، كما كان يرى أن بيع حقوق بث المباريات لجميع القنوات سوف يتسبب فى إهانة أو إهلاك قيمة المنتج المتمثل فى حقوق البث، فى حين أنه كان يربح من ثلاث جهات، وهى نسبته من إذاعة المباريات من اتحاد الكرة المصرى، وقيمة حقوق انتفاع شركة «مسك» من القناة، بالإضافة إلى نسبته من الإعلانات على القناة، مؤكدا أن هذه النظرية أثبتت صحتها مع الوقت.



وعن سبب عدم إذاعة القناة للمباريات بعد عرضها، قال إن هناك ستوديو تحليلى يذاع حاليا على القناة، والأهلى عندما يطلب إذاعة المباريات – بعد انتهائها - سوف يحصل عليها من دون مقابل لحقه القانونى فيها، لكن سبب عدم حدوث ذلك يرجع إلى الإدارة السابقة التى لم تكن ترغب فى هذا، ولذلك فإن الأمر حاليا رهن إشارة الإدارة الجديدة.