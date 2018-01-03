ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز

ميناء الزيتيات

نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة "مصرجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع.



كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "حميد إس"، وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق متجهة إلى الصومال.



ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن، وهى: أمانة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 486 راكبًا، و210 شاحنة بضائع، و18 سيارة.



وتغادر السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 111 راكبًا و164 شاحنة بضائع، و7 سيارات.



على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 884 راكبًا، وتداول 74 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة، وعلى متنهم 366 راكبًا، و16 برادًا و5 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.