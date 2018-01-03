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نقل وملاحة
ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز
الأربعاء 03 يناير 2018 11:58 ص
ميناء الزيتيات
أخر الأخبار
ميناء الزيتيات
نادية صابر
صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة "مصرجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع.
كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "حميد إس"، وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق متجهة إلى الصومال.
ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن، وهى: أمانة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 486 راكبًا، و210 شاحنة بضائع، و18 سيارة.
وتغادر السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 111 راكبًا و164 شاحنة بضائع، و7 سيارات.
على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 884 راكبًا، وتداول 74 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة، وعلى متنهم 366 راكبًا، و16 برادًا و5 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.
ميناء دمياط
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