2018 العام الأخير لمبادرة آبى لطلبة الماجستير المصريين

الجايكا

المال ـ خاص



قالت مى خلف، رئيس الإداريين ومسئول التدريب فى هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، إن 2018 الأخير لسفر طلبة الماجستير المصريين للدراسة فى الجامعات اليابانية، ضمن مبادرة ABE، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تنقيح المتقدمين من خلال إجراء بعض الاختبارات والمقابلات عبر الفيديو كونفرانس لاختيار الأفضل.



وأضافت فى تصريح لـ«المال»، أن الهدف من مبادرة آبى، دعم قدرات الأفراد والعاملين بالقطاع الخاص، للحصول على الماجستير فى الجامعات اليابانية، حتى يكونوا حلقة وصل فيما بعد بين رجال الأعمال فى البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادى، مشيرة إلى أن أفريقيا بالنسبة لليابان لا تزال مجهولة، ومن ثم فإنها تبذل الكثير من الجهد للتعرف عليها، وفتح مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى، من خلال مثل هذه المبادرات.



مبادرة آبى طرحها شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى، وهى اختصار لـ« Master’s Degree and Internship Program of African Business Education» أو برنامج درجة الماجستير، والتدريب الداخلى لتعليم الأعمال التجارية الأفريقية.



وأوضحت أن اليابان لم تدعُ مصريين فى العام الأول من فتح مبادرة آبى فى 2013 باعتبار أنها من دول الشرق الأوسط، وليس أفريقيا، إلا أنها تداركت الأمر فى العام الثانى 2014، ودعت مصر استنادا إلى موقعها الجغرافى فى القارة السمراء، وسافرت أول دفعة فى 2015.



وأشارت إلى أن مجالات الدراسة مفتوحة فى جميع التخصصات، إلا أنها قالت إن توسيع نطاق مبادرة ABE لعام آخر أمر مرهون بتقدم وزارة الخارجية المصرية، بطلب رسمى لنظيرتها اليابانية، والموافقة عليه.



وأضافت أن الحكومة اليابانية قبلت أعداد أكبر من المستهدف من المصريين، الذين تقدموا للحصول على المنحة خلال الـ 3 أعوام الماضية، مؤكدة أن العام الحالى الأخير فى مبادرة آبى.



وتابعت أنه فى العام الأول لمصر فى المبادرة قبلت اليابان 35 فردا مقابل 25 فردا هو الرقم المستهدف، فى العام التالى قبلت 25 فردًا والعام الماضى قبلت 22 فردًا، مشيرة إلى أن إقبال المصريين على المبادرة كان كبير.



وأكدت أن مبادرة آبى هى الإطار الوحيد الذى تتيحه جايكا لدعم قدرات الأفراد، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومتين المصرية واليابانية يتعاونان فى مجال دعم قدرات موظفى الحكومة منذ التسعينات من القرن الماضى، بمتوسط سنوى 130 دورة تدريبية فى العام الواحد، إلا أنها أكدت انخفاض متوسط عدد الدورات التدريبية للمسئولين المصريين إلى 65 دورة خلال العام الماضى، مرجعة تحديد أعداد الدورات التدريبية لمصر بالميزانية التى تحددها اليابان للحكومة.