EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
2018 العام الأخير لمبادرة آبى لطلبة الماجستير المصريين
الأربعاء 03 يناير 2018 11:47 ص
الجايكا
أخر الأخبار
الجايكا
المال ـ خاص
قالت مى خلف، رئيس الإداريين ومسئول التدريب فى هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، إن 2018 الأخير لسفر طلبة الماجستير المصريين للدراسة فى الجامعات اليابانية، ضمن مبادرة ABE، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تنقيح المتقدمين من خلال إجراء بعض الاختبارات والمقابلات عبر الفيديو كونفرانس لاختيار الأفضل.
وأضافت فى تصريح لـ«المال»، أن الهدف من مبادرة آبى، دعم قدرات الأفراد والعاملين بالقطاع الخاص، للحصول على الماجستير فى الجامعات اليابانية، حتى يكونوا حلقة وصل فيما بعد بين رجال الأعمال فى البلدين، بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادى، مشيرة إلى أن أفريقيا بالنسبة لليابان لا تزال مجهولة، ومن ثم فإنها تبذل الكثير من الجهد للتعرف عليها، وفتح مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى، من خلال مثل هذه المبادرات.
مبادرة آبى طرحها شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى، وهى اختصار لـ« Master’s Degree and Internship Program of African Business Education» أو برنامج درجة الماجستير، والتدريب الداخلى لتعليم الأعمال التجارية الأفريقية.
وأوضحت أن اليابان لم تدعُ مصريين فى العام الأول من فتح مبادرة آبى فى 2013 باعتبار أنها من دول الشرق الأوسط، وليس أفريقيا، إلا أنها تداركت الأمر فى العام الثانى 2014، ودعت مصر استنادا إلى موقعها الجغرافى فى القارة السمراء، وسافرت أول دفعة فى 2015.
وأشارت إلى أن مجالات الدراسة مفتوحة فى جميع التخصصات، إلا أنها قالت إن توسيع نطاق مبادرة ABE لعام آخر أمر مرهون بتقدم وزارة الخارجية المصرية، بطلب رسمى لنظيرتها اليابانية، والموافقة عليه.
وأضافت أن الحكومة اليابانية قبلت أعداد أكبر من المستهدف من المصريين، الذين تقدموا للحصول على المنحة خلال الـ 3 أعوام الماضية، مؤكدة أن العام الحالى الأخير فى مبادرة آبى.
وتابعت أنه فى العام الأول لمصر فى المبادرة قبلت اليابان 35 فردا مقابل 25 فردا هو الرقم المستهدف، فى العام التالى قبلت 25 فردًا والعام الماضى قبلت 22 فردًا، مشيرة إلى أن إقبال المصريين على المبادرة كان كبير.
وأكدت أن مبادرة آبى هى الإطار الوحيد الذى تتيحه جايكا لدعم قدرات الأفراد، والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحكومتين المصرية واليابانية يتعاونان فى مجال دعم قدرات موظفى الحكومة منذ التسعينات من القرن الماضى، بمتوسط سنوى 130 دورة تدريبية فى العام الواحد، إلا أنها أكدت انخفاض متوسط عدد الدورات التدريبية للمسئولين المصريين إلى 65 دورة خلال العام الماضى، مرجعة تحديد أعداد الدورات التدريبية لمصر بالميزانية التى تحددها اليابان للحكومة.
اليابان
وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا