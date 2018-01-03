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بورصة وشركات
الضرائب تحجز على 990 مليون جنيه من أرصدة جلوبال تليكوم
الأربعاء 03 يناير 2018 11:40 ص
جلوبال تليكوم
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جلوبال تليكوم
رجب عزالدين
قالت شركة "جلوبال تليكوم" القابضة، إن مصلحة الضرائب المصرية حجزت على مبلغ 990 مليون جنيه من حساباتها بالبنوك المحلية، على خلفية نزاع ضريبى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء: "تلقينا معلومات تفيد بأن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قراراً إداريًا للحجز على المبلغ المتنازع عليه من حسابات الشركة لدى البنوك المحلية فى مصر، والبالغ 990 مليون جنيه (ما يعادل 56 مليون دولار)".
وتابعت الشركة أن الإدارة العليا لها لم يتم إحاطتها رسميًا بذلك الإجراء حتى 31 ديسمبر 2017، علماً بأن الإفصاح عن ذلك للبورصة المصرية تم على الفور قبل بدء جلسة تداول أمس الثلاثاء.
وقالت جلوبال تيلكوم إنها ستطعن على قرار الحجز الصادر من مصلحة الضرائب، منوهة إلى أنها ستسمر فى الوقت الحالى فى الوفاء بالتزامتها.
الضرائب
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