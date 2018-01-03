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بورصة وشركات
غدا...إدراج أسهم زيادة رأسمال آموك للزيوت بالبورصة
الأربعاء 03 يناير 2018 11:39 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن إدارج أسهم الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك، بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات سيتم اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 20 ديسمبر على قيد أسهم زيادة راس المالالمصدر والمدفوع لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – اموك من 861 مليون جنيه الى 1291.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 430.5 مليون جنيه .
وتوزع الزيادة على عدد 430.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصرى للسهم الواحد تمول من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2017 وذلك بواقع نصف سهم مجانى لكل واحد سهم اصلي .
ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء بواقع نصف سهم مجانى لكل واحد سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين
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