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أمريكا تسجل 46 دواءً جديدا
الأربعاء 03 يناير 2018 11:36 ص
دواء 887
أخر الأخبار
دواء 887
في أعلى مستوى للتسجيل منذ 21 عاما
خالد بدر الدين
وافقت الجهات التنظيمية الأمريكية العام الماضى على 46 عقارا جديدا لتسجل أكبر عدد من الأدوية منذ 21 عاما وأكبر من ضعفي العدد المسجل في عام 2016 بينما وافق الاتحاد الأوروبي على 92 دواء جديدا العام الماضى مقارنة مع 81 دواء في العام السابق.
وذكرت وكالة رويترز أن حكومة الصين وضعت خططا لتسريع إجراءات منح تراخيص أدوية جديدة فيما تعرف حاليا بثاني أكبر سوق للعقاقير في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية .
ومع ذلك شهدت أكبر شركات الأدوية في العالم تراجعا في الإنفاق على الأبحاث والتطوير مما يعكس ضغوطا أكبر في مجال المنافسة ونمو حصة منتجات جديدة في الأسواق تنتجها شركات أصغر متخصصة في التكنولوجيا الحيوية.
وقالت شركة ديلويت للاستشارات الشهر الماضي إن العوائد المتوقعة لدى 12 من أكبر شركات الأدوية العالمية سجلت أقل مستوى في ثمانية أعوام لينزل عند 3.2 % كما أن معظم الأدوية التي حصلت على الضوء الأخضر في 2017 مخصصة لعلاج أمراض نادرة وأنواع من السرطان.
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