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سيـــاســة
بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة
الأربعاء 03 يناير 2018 11:15 ص
اجتماع حكومي برئاسة مدبولي
أخر الأخبار
اجتماع حكومي برئاسة مدبولي
لمناقشات ملفات عديدة أبرزها متعلقة بخدمات المواطنين والمشروعات القومية
متابعات
بدأ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
وسيبحث الاجتماع وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات .
كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة
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