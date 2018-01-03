توقيع عقد تطوير أولى محالج القطن بـ 2.3 مليون دولار

اشرف الشرقاوى

المال - خاص



شهد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، توقيع عقد توريد وتركيب منظومة حليج أتوماتيكية، بين شركتى: "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس"، و"باجاج" الهندية.



ووقع العقد عن الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن الجانب الهندى الدكتور "شارما" الرئيس التنفيذى لشركة "باجاج"، الفائزة بمناقصة تطوير محالج القطن التى طرحتها القابضة.



ووفقًا للعقد سيتم توريد المحلج وتركيبه فى موقع شركة مصر لحليج الأقطان بمحافظة الفيوم، على أن يتم تشغيله قبل نهاية شهر أغسطس 2018 ليكون المحلج فى استقبال أقطان موسم القطن الجديد 2018/2019، بتكلفة قدرها 2.3 مليون دولار.



ووجه الوزير بضرورة البدء على الفور فى تطوير المحلج والانتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد قبل موسم القطن الجديد، مشددًا على ضرورة أن تكون المحالج على أفضل جودة وبتكنولوجيا تحافظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة، فى تنفيذ عملية تطوير محالج القطن والبالغ عددها 11 محلجًا موزعة على عدد من المحافظات وفقًا لمناطق زراعة القطن، فى إطار خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.



كان الوزير قد قام بزيارة إلى الهند فى نوفمبر 2017 تلبية لدعوة من الجانب الهندى، زار خلالها شركة "باجاج" الصناعية، وتفقد مصانع الشركة المختصة بتجهيز محالج القطن.



واطلع على بعض نماذج الماكينات والآلات التى سيتم توريدها لتطوير محالج القطن من قبل الشركة الهندية، والتى كانت قد فازت بالمناقصة العالمية التى طرحتها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى يونيو 2017 لتوريد وتركيب منظومات أوتوماتيكية كاملة لحليج الأقطان الزهر بمحالج الشركات التابعة لها، وتلقت عروضًا من 8 شركات ووكلاء شركات عالمية، وترسية المناقصة على شركة "باجاج" فى أكتوبر2017 بعد تقييم العروض المقدمة فنيًا وماليًا.