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الإسكندرية
إسناد حواجز قايتباى إلى هارونكو بقيمة 235 مليون جنيه
الأربعاء 03 يناير 2018 10:48 ص
قلعة قايتباى إسكندرية
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قلعة قايتباى إسكندرية
مها يونس
أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت رقم 17 لسنة 2017 - 2018، وذلك لإنشاء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة، بقيمة تأمين ابتدائى بلغ 4.5 مليون جنيه.
وكانت خمس شركات قد تقدمت للمنافسة على المرحلة الأولى من مشروع «حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى» بالإسكندرية وهى "المقاولون العرب، قاصد خير للتوريدات، هارونكو للإنشاء والتعمير، العالمية للمقاولات، وشركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقي"، وذلك لمطابقتهم للشروط والمواصفات الفنية.
يُشار إلى أن الصخرة الأم التى تحمل قلعة قايتباى بجزيرة فاروس ، تحمل كميات كبيرة من الفجوات والنتوءات والتجاويف التى تغرقها بمياه البحر من ناحية الشمال "الميناء الشرقي"، مما يُهدد بغرق الصخرة مع مرور السنوات بفعل العوامل الجوية، الأمر الذى دفع أثرى الإسكندرية إلى مطالبة المسئولين بضرورة ترميم القلعة لحمايتها، من خلال مشروع آثرى عاجل يستهدف تلك الصخرة.
وأجرت وزارة الموارد المائية والرى، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنسيقاً مع إدارة الآثار الغارقة بالإسكندرية، استعداداً للبدء فى مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، من خلال بناء سلسلة حواجز للأمواج للحفاظ على القلعة.
وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس، بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان فنار الإسكندرية القديم الذى تهدم سنة 702 هجرياً إثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، فيما بُنيت القلعة وأسوارها الخارجية على 17550 مترا مربعا ، وهى عبارة عن مجموعة من الأسوار بنيت لزيادة تحصين القلعة.
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