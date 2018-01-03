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سيـــاســة
برلمانى يطالب بتوحيد نماذج بيانات المستثمرين
الأربعاء 03 يناير 2018 10:47 ص
مجلس النواب
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مجلس النواب
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية.
وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغبتهم في فتح استثمارات بمصر لأول مرة، أو عند الرغبة في زيادة رأس المال أن يتقدموا بنموذج بيانات مستثمر أجنبي، ونموذج بيانات شركة أجنبية.
وقال فؤاد إنه يتم فحص تلك النماذج والتأكد من صحة بياناتها، ولكن تتم عملية الفحص خلال مدة زمنية طويلة قد تصل الي شهور، وقد يرفض بعضها ويتظلم من قرار الرفض، ويكون الرد في التظلم خلال نفس المدة الزمنية، وتتكرر في مراحل أخرى بشكل يعطل عملية الاستثمار، وكذلك يصيب المستثمر بحالة من الفتور تجاه شغفه للاستثمار في مصر وهروبه إلى دول أخري.
وأشار فؤاد إلى أن المستثمر يتعرض لتلك النماذج في عدة مراحل، عند رغبة دخوله مصر، والتأسيس، واستخراج الإقامة، وزيادة رأس المال، مما يؤكد أن ذلك الإجراء يعاني منه المستثمر الجديد، والحالي المتواجد في السوق المصرية.
وأضاف أنه قد ترفض بعد كل ذلك الوقت تلك النماذج أو يقبل نموذج في مرحلة وأخرى يرفض، مما يسبب حالة من النفور تجاه الاستثمار داخل مصر وتخوف المستثمر وهروبه لدول أخرى أكثر انفتاحاً، واهتمام بالاستثمار بسبب تعارض تقارير البيانات وتأخرها.
وطالب بضرورة توحيد تلك النماذج وعدم تعددها وتكرارها وجعل عملية الفحص موحدة وتحدد لها مدة قانونية واضحة، ويعتبر عدم الرد خلالها بمثابة موافقة نهائية للمستثمر، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.
مجلس النواب
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