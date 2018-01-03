وتوقعات باستمرار الهدوء في يناير





رضوى عبد الرازق

أظهر مؤشر عقار ماب تراجع الطلب على العقارات في السوق المصرية بنسبة ٤٪ خلال ديسمبر الماضى، لتصل قيمة مؤشر عقارماب في آخر ديسمبر إلى ٢٨٧٢ نقطة، بالمقارنة مع نوفمبر والذي وصلت قيمة المؤشر فيه إلى ٢٩٨١ نقطة.

وأكد المؤشر أنه عادة ما تشهد السوق العقارية تباطؤا في الطلب في فترة الشتاء متوقعاً استمرار هدوء الطلب والتراجع خلال شهر يناير.

ويتم حساب قيمة مؤشر عقارماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، بالإضافة إلى ما يقارب المليون زيارة للموقع بشكل شهري، وأيضاً يتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.



