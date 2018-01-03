27 مليون دولار مساهمات بصندوق هيرميس للرعاية الصحية

هيرميس

إيمان القاضى



علمت «المال» أن صندوق استثمارات الرعاية الصحية الذى تنشئه المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية بالتعاون مع شركاء آخرين، نجح فى تأمين مساهمات بنحو 27 مليون دولار بواقع 7 ملايين من شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية و20 مليونا من بنك التنمية الإفريقى.



وكشفت مصادر مطلعة أن الحجم المستهدف للصندوق يتراوح بين 80 إلى 90 مليون دولار، وجارٍ مخاطبة عدد من المؤسسات الدولية والمستثمرين للمساهمة برأسمال الصندوق.



وتابعت المصادر أنه من المستهدف إطلاق الصندوق بنهاية النصف الأول من العام الحالى بعد إتمام الإغلاق الأول.



ويتولى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، قيادة صندوقRx Healthcare، وهو صندوق استثمار مباشر تحت التأسيس؛ ويستهدف فى مشروعات الرعاية الصحية فى الأسواق الأفريقية.



يشار إلى أن قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية يشهد رواجًا استثماريًّا كبيرًا فى الفترة الراهنة، تزامنًا مع الحديث عن قانون التأمين الصحى الشامل، شملت مظاهر استحواذ مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية على مستشفيات كليوباترا، والنيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، والشروق، ودمجهم فى كيان واحد، كما اشترت شركة علاج السعودية مستشفيات الأمل، وابن سينا بالقاهرة، والإسكندرية الدولى، وتسعى لإنشاء 4 مستشفيات جديدة، كما استحوذت على حصة حاكمة فى شركة كايرو لاب للتحاليل.