طقس الأربعاء.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

حالة الطقس



المال - خاص





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود طفس معتدل علي معظم الانحاء نهارا وشديد البرودة ليلا.



كما يتكون الصقيع علي المزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.



الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط علي البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب الملاحة هناك.





درجات الحرارة

الصغرى العظمى



القاهرة 11 19

وسط الدلتا 11 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 20

مطروح 12 18

السلوم 08 17

سيوة 08 18

بورسعيد 11 19

دمياط 10 20

العريش 08 20

رفح 07 19

الإسماعيلية 08 20

السويس 09 20

رأس سدر 08 19

نخل 01 17

نويبع 11 21

طابا 11 19

كاترين 04 16

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 22

مرسى علم 11 22

الفيوم 08 19

بنى سويف 08 19

المنيا 07 19

أسيوط 05 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 21

أسوان 08 21

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 15 24

ابو رماد 15 23

راس حدربة 16 22

حلايب 17 21