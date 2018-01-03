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طقس الأربعاء.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا
الأربعاء 03 يناير 2018 09:58 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود طفس معتدل علي معظم الانحاء نهارا وشديد البرودة ليلا.
كما يتكون الصقيع علي المزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.
الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط علي البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب الملاحة هناك.
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