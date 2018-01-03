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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
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بنك مصر
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17.96
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالسوق المصرية .. الأربعاء 3 يناير
الأربعاء 03 يناير 2018 09:51 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب في السوق المحلية اليوم..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
734 إلى 736
عيار 22
673 إلى 675
عيار 21
642 إلى 644
عيار 18
550 إلى 552
عيار 14
428 إلى 429
عيار 12
367 إلى 368
الاونصة
22,819 إلى 22,890
الجنيه الذهب
5,136 إلى 5,152
الكيلو
733,714 إلى 736,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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