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رياضة
الحضري يقود تشكيل الجولة 16 للدوري السعودي
الأربعاء 03 يناير 2018 01:02 ص
الحضري يقود تشكيل الجولة 16 للدوري السعودي
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الحضري يقود تشكيل الجولة 16 للدوري السعودي
علي المصري:
واصل الدولي المصري عصام الحضري، مسلسل تألقه مع فريقه التعاون السعودى، بعدما حافظ علي منظافة شباكة في مباراة الجولة 16 للدوري السعودي للمحترفين، وقيادته للفريق للفوز علي الفيحاء برباعية نظيفة.
وسجل الحضري، رقمين مميزين، بعد هذا اللقاء، حيث بات أول حارس للتعاون، يحافظ على نظافة شباك الفريق لمدة 3 مباريات متتالية على أرضه، بداية من الاتفاق (4-0) والفتح (0-0)، وأخيرًا الفيحاء، علما بان آخر هدف هز شباك الحضري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، خلال التعادل 1-1 أمام أهلي جدة.
أما الرقم الثاني، فهو تصديه لـ 8 كرات في لقاء الفيحاء، كأعلى عدد تصديات له في مباراة واحدة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ليقود الحضري فريقه المركز السابع في الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما استقبل 19 هدفًا في 16 مباراة بالدوري السعودي حتى الآن.
وسيطر التعاون علي تشكيلة الجولة، حسبما أعلنت شركة "صلة" الرياضية السعودية، بحسب إحصائيات "أوبتا" المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية.
واختارت "أوبتا"، نجم نادي التعاون، المصري مصطفى فتحي، كأفضل لاعب في الجولة الـ16، بعدما سجل أول "هاتريك" في الدوري السعودي هذا الموسم.
وجاءت التشكيلة كالآتي:
حراسة المرمي: عصام الحضري "التعاون".
الدفاع: جمال بالعمري ومحمد سالم (الشباب)، مهنا العنزي (الباطن)، إبراهيم الزبيدي (التعاون).
الوسط: دانيال أمورا (الرائد)، لوسينهو وروجيريو كوتينيو (الفيصلي)، مصطفى فتحي (التعاون).
الهجوم: جيلمين ريفاس (الهلال)، أحمد العكايشي (اتحاد جدة)
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