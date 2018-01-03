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الإسكندرية
حادث تصادم سيارة ملاكى أعلى كوبرى ستانلى يصيب 3 مواطنين
الأربعاء 03 يناير 2018 12:51 ص
القفز من أعلى كوبري ستانلي
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شاب وفتاة يقفزان
- محافظ الإسكندرية: جار البحث بالمياه عن الطالب المفقود من خﻻل قوات الإنقاذ
مها يونس:
وقع حادث تصادم سيارة ملاكى أعلى كوبرى ستانلى، شرق الإسكندرية، مساء الثلاثاء، مما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدى للكوبرى وإصابة3 مواطنين أثناء وقوفهم أعلى الكوبرى، وسقوط أحدهم بالبحر، وجار البحث عنه من قبل قوات الإنقاذ، والآخر تم نقله لمستشفى الأميري الجامعي، أما الثالث فحالته مستقرة.
وأصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، تعليماته بالتحرك الفوري لجميع الجهات المسئولة للبحث عن المواطن المفقود وتحويل المصاب إلى المستشفى الإميري ومتابعة استقرار حالة الطالب بنفسه أول بأول.
وكانت المحافظة تلقت بلاغا، يفيد بقيام السيارة رقم 22364 ملاكي المنوفية قيادة(ا. و. ج) 19 سنة طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية ومقيم بالمنوفية بالاصطدام بعدد ثلاثة أشخاص بأعلى كوبري ستانلي مما نتج عنه سقوط الأول ويدعى: محمد حسن شوقي من أعلى الكوبري بمياة البحر ،وإصابة الثاني: أشرف زين العابدين محمد 22سنه طالب بكلية الحقوق ومقيم بالاسكندرية بكسور وكدمات متفرقة وتم نقلة للمستشفى الرئيسي الجامعي، والثالث ويدعى: محمد أحمد محمود الحوفي 21سنه طالب بكلية تجارة الاسكندرية بإصابات.
وأكد المحافظ بأنه تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة وجار البحث بمعرفة الحماية المدنية"قسم الإنقاذ"عن الشاب الذي سقط بالمياه، ويتم متابعة حالة المصاب بالمستشفى الجامعي والذي يشرف على حالته أساتذة بكلية طب جامعة الإسكندرية.
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