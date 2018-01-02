الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين









قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض.





ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى في أبريل هذا العام.





ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب عام 2014 إلى الآن، اعتزامه السعي للبقاء في المنصب، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو المقبل، وينص الدستور على شغل المنصب فترتين، كل منهما أربع سنوات بحد أقصى.





ويبحث رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق ترشيح نفسه، وكان قد خسر انتخابات 2012 أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي شغل المنصب عامًا واحدًا، ثم أعلن الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.



