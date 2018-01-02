الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري









لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف اﻷول في الدقيقة الـ12، عندما أرسل علي معلول ركلة ركنية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء، وحاول الحارس إبعادها، لكنه فشل في ذلك لتصل الكرة إلى أيمن أشرف، المنفرد بالمرمى، ليسكنها برأسه داخل الشباك، ويعلن عن هدف التقدم، وهدفه اﻷول بالقميص اﻷحمر، الذي انتقل له في بداية الموسم، قادمًا من سموحة في صفقة انتقال حر.





بعد مرور 35 دقيقة تسلَّم أحمد حمدي الكرة على حدود منطقة جزاء النصر، وتوغّل وراوغ المدافع، ليعرقله مدافعو النصر، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي، ويتقدم وليد سليمان لتنفيذها ويسددها بيسراه قوية في أقصى الزاوية اليمنى، معلنًا عن الهدف الثاني للأهلي.





واحتسب محمد عادل، حكم اللقاء، ركلة جزاء أخرى للنادي اﻷهلي في الدقيقة 86، عقب عرقلة وليد أزارو من محمد مصطفى حارس النصر، ليترجمها المهاجم المغربي في الشباك معلنًا عن الهدف الثالث.





وظن الجميع أن المباراة انتهت بتلك النتيجة، لكن البديل إسلام محارب أصر على المشاركة في مهرجان اﻷهداف، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة اﻷخيرة من عُمر اللقاء.





وشهدت المباراة تعرض محمد الشناوي، حارس الأهلي، للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، ليفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إراحة الحارس مع بداية الشوط الثاني، خوفًا من تفاقم إصابته قبل لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليتم إشراك أحمد عادل عبد المنعم.



