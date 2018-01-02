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عقـــارات
ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني
الثلاثاء 02 يناير 2018 09:16 م
شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري
أخر الأخبار
شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري
المال- خاص
أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.
قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا ومولًا تجاريًّا.
وأشار رئيس شركة ستايل هوم، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن المشروع يضم جزءًا تجاريًّا ويتميز بقربه من شارع التسعين بالتجمع الخامس ومن مقر الجامعة الأمريكية والمحاور الرئيسية في القاهرة الجديدة.
وحول الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، أكد قيام الشركة ببدء إجراءات استصدار القرار الوزاري، تمهيدًا لبدء العمل على الطبيعة، منوهًا بأن فتح باب الحجز سيتم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفور بدء العمل في أساسات المشروع.
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