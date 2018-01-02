ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص









أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.





قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا ومولًا تجاريًّا.





وأشار رئيس شركة ستايل هوم، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن المشروع يضم جزءًا تجاريًّا ويتميز بقربه من شارع التسعين بالتجمع الخامس ومن مقر الجامعة الأمريكية والمحاور الرئيسية في القاهرة الجديدة.



