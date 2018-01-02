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سيـــاســة
الرئيس السيسى يمدد حالة الطوارئ حتى 13 أبريل
الثلاثاء 02 يناير 2018 09:06 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد بدر الدين
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 13 يناير الحالي وحتى 13 أبريل.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أن القرار صدر بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وينص على أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وذكرت وكالة رويترز أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، في أبريل من العام الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنهما.
ومددت حالة الطوارئ في يوليو الماضى، ثم أعلنت من جديد في أكتوبر من العام الماضى، ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
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