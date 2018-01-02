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اقتصاد وأسواق
المسودة النهائية لقانون حماية المستهلك
الثلاثاء 02 يناير 2018 08:00 م
مجلس النواب
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مجلس النواب
ياسمين فواز
حصلت "المال" على نسخة من التعديلات النهائية لمشروع قانون "حماية المستهلك" المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك قبل التصويت عليه الأسبوع المقبل داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بدلًا من اليوم الثلاثاء.
وتضمنت المسودة النهائية من مشروع القانون التي تنفرد "المال" بنشرهاعقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين أبرزها "بالنسبة للإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما شملت المسودة النهائية مادة تنص على: "المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على المحكوم عليه".
إلى جانب: "إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة".
مجلس النواب
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