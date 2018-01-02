البورصات العربية.. مكاسب 5 أسواق بقيادة الإمارات وهبوط الكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



كسبت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى وهبوط 3 بورصات تصدرتها الكويت فى أول جلسة للتعاملات لمعظم البورصات فى العام الجديد.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر سوق مال دبي العام قفز حوالى 1.2% ليسجل 3411 نقطة مع صعود أسهم مجموعة شركات إعمار ومنها شركة إعمار العقارية القيادي بحوالى 3.6% وسعر سهم شركة إعمار للتطوير 3.9 %، وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1% ليصل إلى 4442 نقطة بفضل بأسهم البنوك مع صعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2%.



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.1% ليرتفع إلى 8620 نقطة مع صعود سهم مصرف الريان 2.4% وكان الأكثر تداولا في السوق، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت حوالى 0.2% ليصعد إلى 5094 نقطة.



وصعد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03% ليستقر عند 15023.76 نقطة بعد أن كسب حوالى 22% خلال العام الماضى.



وخسر مؤشر بورصة الكويت حوالى 1.5% لينزل إلى 6313 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 07% ليهبط إلى 1322 نقطة.



بينما واصلت البورصة السعودية هبوطها بعد رفع الأسعار المحلية للبنزين لينخفض مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.3% ليتراجع إلى 7172 نقطة بعد أن تراجع أمس الاثنين 0.5% في المئة في أعقاب قيام الحكومة بزيادة الأسعار المحلية للبنزين، وكانت بورصة الرياض هي سوق الأسهم الرئيسية الوحيدة مع مسقط في المنطقة التي فتحت يوم الاثنين.



وهبطت البورصة السعودية فى أول يوم عمل هذا العام بعد أن رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضا القوة الشرائية للمستهلكين.