الجمعة المقبل.. انطلاق الموسم الثالث من مسرح مصر

فرقة مسرح مصر

رحاب صبحى



تنطلق الجمعة المُقبل أول عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر"، مع النجم أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وتأتي الحلقة بعنوان "كواليس الكواليس" حصرياً عبر قناة MBC مصر فى الثامنة مساءً، وتعاد السبت فى العاشرة مساءً.



تدور أحداث المسرحية في أجواء كوميدية ساخرة حول كواليس عدد من الأعمال الدرامية الناجحة؛ حيث يتقمص أبطال مسرح مصر شخصيات عدد من نجوم هذه الأعمال.