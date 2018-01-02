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اقتصاد وأسواق
العربية للأسمنت تعلن أول زيادة لأسعارها خلال 2018
الثلاثاء 02 يناير 2018 07:01 م
العربية للأسمنت
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العربية للأسمنت
عمر سالم
أعلنت الشركة العربية للأسمنت عن أول زيادة لأسعارها خلال 2018 بداية من 4 يناير الحالى بارتفاع نحو 30 جنيها للطن.
وكشف أحد تجار الأسمنت فى تصريحات للمال أن الشركة أخطرت وكلاءها بأن الأسعار سترتفع بداية من الخميس المقبل ليسجل طن أسمنت المسلح نحو 980 جنيها بدلا من 950 جنيها للطن.
وأوضح التاجر أن سعر بيع المنوفية سيصل لنحو 985 جنيها، موضحا أنه لا يوجد مبرر للزيادة سوى أن هناك تسابقا من الشركات لزيادة الأسعار.
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