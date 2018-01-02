أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 3 يناير

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان



تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الأربعاء، بحضور الدكتور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل محافظة القاهرة، وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن وقف تراخيص المبانى ببعض مناطق شرق وغرب القاهرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو وطنى بشأن عدم التزام محافظة القاهرة بتنفيذ توصية وزارة الصحة بتخصيص باقى مساحة الأرض بمستشفى الرفق بالحيوان والبالغ مساحته 10.600 م2، حيث سبق أن تم تخصيص 8000 م2، وتبرعت المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه لبناء مستشفى عام بالشرابية.



وأوصت وزارة الصحة بتخصيص باقى المساحة، وتشمل طلبات الإحاطة المدرجة على جدول الاجتماع أيضًا، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة جليلة عثمان، الأول بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة بمنطقة الشرابية، ما يهدد بوقوع كوارث بالمنطقة، والثانى بشأن توقف مصعدين بجراج التحرير من جملة 4 مصاعد بسبب أعمال الصيانة منذ أكثر من شهرين، الأمر الذى يؤثر على المواطنين المترددين على الجراج نتيجة النزول والصعود على السلالم الخاصة بكبار السن ومتحدى الإعاقة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جون طلعت بشأن سوء حالة حى روض الفرج من إنارة ونظافة وإشغالات طرق وانتشار البلطجية وعدم اتخاذ رئيس الحى أي إجراءات وقائية خلال الأربعة أشهر الماضية.



وزراء وحكومة



تشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، في مؤتمر المشاركة المجتمعية وحسن الجوار بديوان عام محافظة دمياط، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ الإقليم، ومن المقرر زيارة نصر، لمدينة الأثاث بشطا، وعدد من مصانع المنطقة الصناعية.



أحزاب ونقابات وحركات



يعقد غدًا حزب التجمع اجتماع المجلس الرئاسي للحزب، والذي يضم رئيس الحزب والأمين العام ونواب الرئيس الأربعة والأمناء العموم المساعدين وعددًا من أقطاب الحزب القدامى الذين انضموا للمجلس بقرار من الأمانة العامة، لمناقشة عرض اللائحة الجديدة للحزب على المؤتمر العام الثامن، كما سيناقش المجلس الرئاسي استعدادات الحزب للمؤتمر العام الثامن وخطة الحزب التظيمية في المحافظات، إلى جانب عدد من القضايا السياسية خارجيًا وداخليًا.



وبدوره قال محمد فرج أمين عام مساعد حزب التجمع إن هذا الاجتماع سيشهد مناقشة عدد من الأمور التنظيمية المهمة حول كل ما يتعلق بالمؤتمر العام الثامن للحزب.



قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن جثمان الكاتب الراحل إبرهيم نافع سيخرج من مؤسسة الأهرام إلى مسجد عمر مكرم في جنازة رمزية يوم الأربعاء المقبل، لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، ومراسم دفن الجثمان ستتم في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنه من المقرر أن تنظم أسرة الراحل مراسم العزاء له في مسجد عمر مكرم يوم الخميس عقب صلاة المغرب، وتوفي إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، في الواحدة من صباح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إجراء عملية استئصال جزء كبير من الجهاز الهضمي.



وتعقد الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، غدًا الأربعاء، اجتماعًا لإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي 2017 – 2018، من جهته، قال إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة السياحة السابق، إن الاجتماع سيناقش عددًا من الموضوعات على رأسها أزمة العمرة التي لم تبدأ حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم مطالبة يحيى راشد وزير السياحة بالبدء الفوري للعمرة.



أكد جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، أن المجلس برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد سوف ينتهي من مناقشة ودراسة مشروع قانون الغش والتدليس المحال من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى الأعلى للإعلام لإبداء الرأي فيه خلال اجتماعه الأسبوعي المقرر انعقاده، غدًا الأربعاء، وأوضح أن الآراء اختلفت داخل المجلس مابين فريق رافض للعقوبة المالية الهزيلة ويراها لا تتناسب مع الجرائم التي تقع فيها وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلانات التي تتضمن غشًا وتدليسًا في بعض السلع والخدمات المعلن عنها، مضيفًا أن الفريق الثاني يعترض على مبدأ الحبس مدة لا تقل عن سنتين، في حين أن هذه العقوبة في مثل هذه الجرائم ليست لها علاقة بقضايا النشر، ولكنها عقوبة أساسية ينص عليها قانون منع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41، وأشار إلى أن المجلس بصدد إعلان تقرير الحالة الإعلامية في مصر نهاية يناير المقبل، والذي يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فضلاً عن رصد لنشاط المجلس ولجانه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التقرير يعد الأول من نوعه في مصر، ومن هنا تأتي أهميته، لذا استغرق فترة إعداد استمرت لـ12 جلسة من قبل اللجنة التي ترأسها ثلاثة من أعضاء المجلس، وهم الدكتورة سوزان القليني وصالح الصالحي وجمال شوقي بالتعاون مع فريق من الفنيين لخروج هذا التقرير.



دعا المحامون المتظاهرون أمام نقابة المحامين جموع المحامين المتضررين من قرارات مجلس النقابة، بالاحتشاد أمام مجلس الدولة، غدًا الاربعاء، خلال نظر قضية بطلان قرارات القيد الخاصة بعام 2018، وأكد المحامون، أن الشئون القانونية بالنقابة لم تنفذ حكم بطلان القرارات الخاصة بعضوية 2017، حيث تم الاكتفاء بتنبيه الحكم الوارد من قبل محضر التنفيذ، وفيما أكد أحد المحامين المشاركين فى الوقفة أنه سيقدم دعاوى للحراسة على النقابة.



أخرى



تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدًا الأربعاء، الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بعنوان "دور الاتحادات العربية في منظومة العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة"، وتشكل الاتحادات العربية جزءًا مهمًا وأساسيًا في منظومة العمل العربي المشترك وركنًا من أركان البنيان المؤسسي للعمل العربي المشترك وبيوت الخبرة التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول العربية الأعضاء، ويهدف الملتقى إلى مناقشة الدور المطلوب من الاتحادات العربية كبيوت خبرة عربية في إطار منظومة العمل العربي المشترك والنظر في كيفية استفادة الدول العربية من هذه الاتحادات والتفاعل مع أنشطتها وبرامجها لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية والمقترحات والمبادرات لتطوير وتفعيل عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وسيناقش الملتقى الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وسيتم الاستعانة بشخصيات لها خبرات طويلة في مجال عمل الاتحادات العربية لتقديم أوراق عمل في المحاور الأربعة التي سوف يتناولها الملتقى الأول للاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

