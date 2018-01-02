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ثقافة وفنون
إبداعات جمال الشاعر على المسرح الصغير بالأوبرا
الثلاثاء 02 يناير 2018 05:24 م
جمال الشاعر
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جمال الشاعر
ولاء البري
فى مستهل عام 2018، وضمن النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقام فى السابعة مساء الأربعاء 3 يناير على المسرح الصغير أمسية شعرية لـ جمال الشاعر، حيث يلقى نخبة مختارة من أعماله الإبداعية التى تتناول موضوعات تتنوع بين الرومانسية والوطنية، تقدمها الإعلامية مفيدة شيحة.
المعروف أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس تجارة - قسم إدارة الأعمال عام 1978 ثم درس الإعلام وعمل مذيعاً بإذاعة صوت العرب من عام 1980 - 1983 ومذيعاً بالتلفزيون من سنة 1983، كما عمل قارئاً للنشرة الإخبارية، ومقدماً لعدد من البرامج المتنوعة مثل أوبرا، شعر وشعراء, ومهرجان رمضان، وأماني وأغاني, كما شغل منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وعضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 1983.
وشارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية في القاهرة وبغداد وجدة وغيرهما، ونشر العديد من قصائده في أشهر الإصدارات الدورية المصرية والعربية، منها الأهرام, الشرق الأوسط والمجلة العربية، وأصدر عدة دواوين شعرية منها: أصفق أو لا أصفق، ضحكت فأشعلت الحرائق، المماليك يأكلون البيتزا، وحصل على لقب أحسن مذيع تلفزيون عام 1991.
الأوبرا
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