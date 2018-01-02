6 مليارات دولار إيرادات السياحة الإسرائيلية خلال 2017

دولار لتمويل النقابات المستقلة

خالد بدر الدين



أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- أن السياحة لديها زادت في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 مليون شخص، لترتفع قيمة الإيرادات لـ 20 مليار شيقل (5.8 مليار دولار).



وأضافت الوزارة، أن الزيادة البالغة 700 ألف سائح العام الماضي، تلقت الدعم من 18 مسار طيران جديد إلى مطار بن جورين في تل أبيب، وزيادة رحلات الطيران إلى منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والتي تلقى بعضها دعماً من الوزارة.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن السياحة القادمة من الصين إلى إسرائيل قفزت 46% بفضل مسار جديد دشنته شركة هاينان إيرلاينز.



وأضافت شركات طيران ريان إير ولوت وويز إير وواو مسارات، بينما مثلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر مصادر السياحية القادمة إلى إسرائيل العام الماضي، وتصدرت القدس مقاصد السائحين وبعدها تل أبيب.



وقال ياريف ليفين وزير السياحة، إن الوزارة أطلقت مبادرات مثل تقديم حوافز مالية إلى شركات الطيران لفتح مسارات جديدة، والتعاون مع وكالات سياحية كبيرة تعمل عبر الإنترنت، والعمل مع رجال أعمال في بناء المزيد من الفنادق ما سيؤدى إلى زيادة أعداد السياح أكثر خلال العام الجديد.