EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
6 مليارات دولار إيرادات السياحة الإسرائيلية خلال 2017
الثلاثاء 02 يناير 2018 04:57 م
دولار لتمويل النقابات المستقلة
أخر الأخبار
دولار لتمويل النقابات المستقلة
خالد بدر الدين
أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- أن السياحة لديها زادت في 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 3.6 مليون شخص، لترتفع قيمة الإيرادات لـ 20 مليار شيقل (5.8 مليار دولار).
وأضافت الوزارة، أن الزيادة البالغة 700 ألف سائح العام الماضي، تلقت الدعم من 18 مسار طيران جديد إلى مطار بن جورين في تل أبيب، وزيادة رحلات الطيران إلى منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، والتي تلقى بعضها دعماً من الوزارة.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن السياحة القادمة من الصين إلى إسرائيل قفزت 46% بفضل مسار جديد دشنته شركة هاينان إيرلاينز.
وأضافت شركات طيران ريان إير ولوت وويز إير وواو مسارات، بينما مثلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أكبر مصادر السياحية القادمة إلى إسرائيل العام الماضي، وتصدرت القدس مقاصد السائحين وبعدها تل أبيب.
وقال ياريف ليفين وزير السياحة، إن الوزارة أطلقت مبادرات مثل تقديم حوافز مالية إلى شركات الطيران لفتح مسارات جديدة، والتعاون مع وكالات سياحية كبيرة تعمل عبر الإنترنت، والعمل مع رجال أعمال في بناء المزيد من الفنادق ما سيؤدى إلى زيادة أعداد السياح أكثر خلال العام الجديد.
إسرائيل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا