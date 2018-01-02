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عيار 24
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المكرونة
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اقتصاد وأسواق
جرام الذهب عيار 21 يستقبل ثاني أيام 2018 بزيادة 6 جنيهات
الثلاثاء 02 يناير 2018 04:52 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب عيار 21 ارتفاعا بنحو 6 جنيهات، اليوم الثلاثاء، بختام التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1313 دولارا أمريكيا.
وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات لـ"المال" إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل 642 جنيها بدلا من 636 جنيها أمس
وأضاف واصف أن عيار ١٨ سجل 551 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 735 جنيه مقابل 727 جنيها.
وصعدت الأوقية لنحو 1313 دولارا بدلا من 1301 دولار، وسجل الجنيه الذهب 5145 جنيها مقابل 5089 جنيها أمس
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