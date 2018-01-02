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بورصة وشركات
صعود متباين لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 02 يناير 2018 04:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على صعود متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية والعربية.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.03% عند مستوى 15023 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 835 نقطة، واﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.54% عند مستوى 1982 نقطة، والخمسينى بنسبة 0.96% عند مستوى 2596 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد 0.14 % عند مستوى 14754 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 602 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 2.1 مليون جنيه، و36.7 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيم تداولات بلغت 5.9 مليون جنيه، و25 مليون جنيه، و6.7 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه على التوالى
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 108 أسهم من إجمالى 185 سهماً متداولاً، وهبط 38 وبقى 39 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد -قبل إجازة الإثنين- على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39 % عند مستوى 827 نقطة.
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