تابعة للسويدى تقتنص عطاء تنمية 1.4 مليون متر بالسادات

شركة السويدى إليكتريك

رجب عزالدين



فاز عطاء شركة "إس دى إم للتطوير والإدارة" التابعة للسويدى إليكتريك بالتصنيف الأول ضمن العطاءات المقدمة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على 1.4 مليون متر مربع بمدينة السادات للتنمية والتطوير.



ونوهت السويدى إليكتريك فى بيان إلى أنها ستكشف عن التفاصيل الأخرى فور إتمام إجراءات التخصيص وتوقيع العقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.



يشار إلى أن شركة إس دى إم للتطوير والإدارة ما زالت تحت التأسيس وهي متخصصة فى تطوير وتنمية المناطق الصناعية.



وأعلنت السويدى إليكتريك الأسبوع الماضى عن توقيع عقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 570 مليون جنيه لأعمال مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية.



ويتضمن العقد تنفيذ أعمال حزمة المهمات الميكانيكية والمواسير لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة 650 ميجاوات، والتي تعمل بالضغوط فوق الحرجة.



كما يتضمن العقد مكونًا بالعملة الأجنبية بنحو 25 مليون دولار يتم تمويله من صندوق أوبك للتنمية الدولية؛ لدعم وتقوية الشبكة الكهربائية بمنطقة الصعيد، حيث يقام المشروع في محافظة أسيوط على الضفة الغربية لنهر النيل على حدود قرية الوليدية.



وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 29 شهرًا من تاريخ التوقيع، تليها سنتان ضمان أعمال، ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف استشاري المالك "شركة بيجيسو".



وقالت الشركة إن هذا العقد يمنح السويدى إليكتريك صفة أول مقاول محلى يسند له منفردًا هذه النوعية من الأعمال التخصصية فى تاريخ مشروعات قطاع الكهرباء المصرية.



وتتفاوض السويدى إليكتريك حاليا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس بنصف مليار يورور.



وأعلنت الشركة فى 20 نوفمبر الجارى عن دخولها مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراض، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.

