برلماني يطالب بتخصيص 50 مليونا لمدينة جهينة من قرض النقد الدولي

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



طالب النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من قيمة قرض صندوق النقد الدولي؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في محافظتي سوهاج وقنا.



وأوضح أبو زهاد أنه تقدم بطلب لمحافظ سوهاج من أجل تخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات وتدبير اعتمادات لإنهاء المشروعات القائمة مثل علي بن ابي طالب والحرافشة ودق الآبار الارتوازية، وتخصيص محطة لرفع مياه الشرب خاصة بجهينة وبعيدة عن المراغة، واستكمال ادخال مياه الشرب لقرى الطليحات وعنيبس في إطار توسعات محطة مياه الشرب بطهطا.



وشدد "نائب جهينة" أنه بالنسبة للصرف الصحي لابد من الانتهاء من المشروعات القائمة مثل محطة صرف عنيبس ومحطة صرف نزة الحاجر ونزة الدقشية واحواض الصرف الصحي لجهينة والمراغة.



وأشار إلى أن هناك العديد من المدارس في دائرة جهينة تحتاج إلى تحليل وتجديد وزيادة عدد الفصول لمواجهة الكثافة الطالبية الكبيرة في الدائرة، مؤكدًا على ضرورة انشاء مدارس للتعليم الاساسي والثانوي، وتأهيل المدارس الفنية بجهينة.



وأضاف أنه طالب خلال الخطة التي تقدم بها للحصول على المبلغ بضرورة مد وتدعيم شبكات الانارة والكهرباء بجهينة، وإنجاز الطرق المدرجة بالخطة والطريق المزدوج طريق سوهاج قنا الصحراوي، وتدعيم مستشفى جهينة المركزي.

