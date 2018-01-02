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رياضة
الأهلى يبحث عن النقاط الثلاث مع النصر للحاق بالإسماعيلى
الثلاثاء 02 يناير 2018 03:05 م
الأهلي والنصر
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الأهلي والنصر
على المصرى
يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على النصر، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، والتى تقام على ستاد القاهرة الدولى
ويدير المباراة تحكيميا محمد عادل، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وأحمد صلاح مساعد ثان، وحسن السندبيسي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومبروك نبيل حكماً خامساً.
ويدخل الأهلى اللقاء باحثا عن اقتناص الثلاثة نقاط، لتضييق الخناق على النادى الإسماعيلى، متصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 37 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الأهلى، الذى تتبقى له مباراة مؤجلة مع المقاولون العرب، بخلاف مواجهة اليوم.
ويأمل حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى، فى عدم تأثر الفريق بالغيابات، المتمثلة فى محمد نجيب وسعد سمير وحسام عاشور وعبدالله السعيد للإصابة، وعماد متعب وصالح جمعة وعمرو بركات وحسين السيد وصبري رحيل وأكرم توفيق وجونيور أجايي لأسباب فنية.
فى المقابل، يبحث النصر عن الخروج بنقطة التعادل أمام الأهلي، أملا في منح لاعبيه دفعة معنوية لمواصلة مشوار الهروب من الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 13 نقطة، وطالب السيد عيد المدير الفني للفريق لاعبيه باللعب دون ضغوط ومحاولة تقديم أداء جيد أمام المارد الأحمر، دون خوف أو رهبة حتى يتمكنوا من تحقيق نتيجة إيجابية.
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