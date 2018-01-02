الاثنين المقبل.. إعلان جدول الانتخابات الرئاسية

بدء التصويت انتخابات



تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا



وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المؤتمر لإعلان الجدول الزمني التفصيلي المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وإجراءتها.





