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اقتصاد وأسواق
البنا: مزارعو القطن حققوا مكاسب جيدة الموسم الماضي
الثلاثاء 02 يناير 2018 02:50 م
القطن
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القطن
رئيس جمعية القطن: مصر ستستعيد عرش زراعة القطن بالتوسع في المحصول
الصاوي أحمد
عدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، ما حققته الوزارة خلال 2017 فيما يتعلق بمكاسب لمزارعي القطن.
وأكد البنا أنه تمت زراعة الأصناف المستنبطة الجديدة بشكل تجاري لأول مرة لأصناف جيزة 94 و96 و95 وهي أصناف عالية الإنتاجية وجيدة جدا وكذلك التعاقد على 100 ألف قنطار في محافظة المنيا خلال الموسم المقبل.
جاء ذلك خلال حفل تكريم مزارعي القطن أصحاب أعلى إنتاجية للقطن في المحافظات الذى جرى اليوم في وزارة الزراعة بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة ورئيس جمعية الاتحاد التعاوني الزراعية ورؤساء الجمعيات وكل القيادات ذات الصلة وعدد من المزارعين.
وأكد البنا أنه من ضمن المكاسب التي تحققت أيضا حظر نقل القطن بين المحافظات والتوسع في زراعته مقارنة العام الماضي وارتفاع أسعار البيع لما يزيد على 3000 جنيه للقنطار.
وأكد وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي، أن مصر ستستعيد عرش زراعة القطن خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد نجاح منظومة زراعة القطن التي بلغت 216 ألف فدان الموسم الماضي بدلا من 130 ألفا في 2016 ومن المنتظر أن تصل لـ350 ألف فدان الموسم المقبل.
وأكد السعدني أن جودة القطن المصري استعادت بريقها خلال العام الحالي وستعود مصر متربعة على عرش زراعة القطن خلال المواسم القليلة المقبلة بزراعة مليون إلى 1.5 مليون فدان، بعدما تقلصت جودته خلال الأعوام الماضية نتيجة خلط الأصناف المختلفة وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ عدة إجراءات من بينها حظر نقل المحصول بين المحافظات وقصر تجارة قطن الإكثار على وزارة الزراعة فقط وغيرها.
وأكد على عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، أن دور الجمعية في زراعة القطن يتنوع بين توفير التقاوي والمبيدات والأسمدة وبدعم كامل من وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا.
محصول القطن
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