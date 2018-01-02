وزير الإسكان يتابع شحوط مركب نيلية بأسوان

وزير الإسكان يتابع

بدور إبراهيم



تابع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال التى تتم لتسيير إحدى المراكب النيلية، التى شحطت أمام مرسى معبد كوم أمبو بأسوان.



واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى لأعمال تكريك من 6 كراكات لتسيير المركب التى شحطت، والتأكيد على أن سيب الشحوط هو تغيير المسار من السائق، وعلى الفور كلف الوزير مسئولى شرطة السياحة، والمسطحات المائية بسحب رخصة سائق المركب الذى يخالف المسار، والمركب نفسها، وأجرى مكالمة مع وزير السياحة للتأكيد على ذلك.



وشدد الوزير على سرعة تعميق المسار، وحل المشكلة الحالية، والتعامل مع الموقف، خاصة أن هناك 26 مركباً كانت موجودة بالمرسى فى اتجاه الاقصر، ولم تواجه مشاكل، بخلاف 35 مركباً أخرى تحركت فى المسار المحدد.