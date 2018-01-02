وزيرا الصناعة والتخطيط : نسعى لتطوير قطاع الصناعات التراثية

وزيرا التخطيط والصناعة

محمد ريحان



قام المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة هالة السعيد يرافقهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بزيارة مشروع المنتجات اليدوية والتراثية والمقام علي مساحة 3.7 فدان ويستهدف تشغيل 1000 شاب وشابة علي أعمال الملابس الجاهزة والمشغولات اليدوية والتراثية.



وفي هذا الاطار أكد قابيل حرص الوزارة على تنمية وتطوير الصناعات اليدوية والحرفية ليس فقط للمزايا التنافسية العديدة التي يمكن أن تضيفها للصادرات المصرية ولكن أيضا كقيمة حضارية وثقافية باعتبارها أحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتي لها بعد إجتماعى وثقافى كبير، إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصرى.



وقال أن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى من خلال الإرتقاء بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للشركات بما يؤهلها للمنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية ، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع، لافتاً إلى إنه في إطار دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوى الهام فقد تم إنشاء غرفة جديدة لصناعة الحرف اليدوية وإضافتها إلى قائمة الغرف الصناعية بإتحاد الصناعات المصرية.



ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق مشروع Creative Egypt - من خلال مركز تحديث الصناعة - حيث يعد أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية ويضم منتجات أكثر من 16 ألف حرفي ومبدع يمثلون أكثر من 52 تجمع لأقدم الصناعات الحرفية والتراثية المصرية فى 20 محافظة ، وذلك في إطار مساندة ومساعدة أصحاب الحرف اليدوية على رفع جودة منتجاتهم التراثية.



ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري الي اهمية الارتقاء بالصناعات التراثية واليدوية والتى تحافظ على الهوية الوطنية للدولة بما تمثله من تراث وطنى وبُعد إجتماعى وسكانى يتمثل فى كونها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تضم أعدادا كبيرة من العاملين وتوفر آلاف من فرص العمل



وأشادت بهذا المشروع وفكرة قيامه علي استغلال اراضي لم تكن مستغلة بالمحافظة قائلة"ان مثل هذا الفكر اذا تم تعميمه في كافة المحافظات فلن يكون شبر علي ارض مصر غير مستغل





